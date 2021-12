Vignola, Lalo Cibelli in concerto alla Rocca

Si intitola “Mystic Wave” il concerto di fine anno che il cantante Lalo Cibelli, insieme ai suoi musicisti, terrà il pomeriggio di giovedì 30 dicembre presso la Sala Contrari della Rocca di Vignola. “Questo concerto è il nostro messaggio di bellezza e comunità, è il nostro modo di salutare un altro anno complicato – conferma l’assessora alla Cultura del Comune di Vignola Daniela Fatatis – con l’auspicio che nel 2022 continui quella ripresa le cui basi sono state gettate in questo 2021 grazie, soprattutto, alla formidabile arma dei vaccini”.

In concerto con Lalo Cibelli ci saranno Betta Sacchetti, Giulia Barozzi, Alessandra Fogliani, Andrea Solieri e Andrea Burani. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Non è necessaria la prenotazione. Secondo le ultime normative in materia di contrasto alla pandemia, potranno accedere solo coloro che sono in possesso di green pass rinforzato e con mascherina FFp2.

Inizio del concerto alle ore 17.00.