Note e Arte nel Romanico, l'ultimo appuntamento a Lama Mocogno

Giunge al termine la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” con l’ultimo imperdibile appuntamento di Domenica 21 agosto 2022 alle ore 17, presso la Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo Apostoli a Pianorso di Lama Mocogno.

Diversamente da quanto previsto, la protagonista della serata sarà l’arpista Nicole Pedroni con il programma “Le corde del cuore”, un suggestivo omaggio alle sonorità dell’arpa.

Si ricorda che tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Nicole Pedroni

Nata a Scandiano (Reggio Emilia) si è avvicinata all’arpa all'età di quattro anni sotto la guida della prof.ssa Martina Hartmann, presso la Scuola di Musica “Lo Schiaccianoci” di Reggio Emilia.

Successivamente ha intrapreso il percorso di studi accademico presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “A. Peri – C. Merulo” sotto la guida del Maestro Davide Burani.

Nonostante la giovane età, si è già imposta in numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra i quali il Concorso Internazionale “M. Tournier” di Cosenza (IX edizione – 2017) – 3° premio exaequo, Concorso “Riviera della Versilia” (vincendo per due volte il terzo premio, per una volta il secondo premio e classificandosi prima assoluta nell’edizione del 2018).

Nel mese di dicembre 2018 ha tenuto un concerto solista nella Sala del Tricolore (Reggio Emilia) alla presenza del Sindaco della città.

Dal 2020 si esibisce con il duo di arpe Minerva in varie iniziative musicali della provincia. All'interno della manifestazione "Musicae Civitas" si è esibita con l'ottetto e quintetto di arpe a Reggio Emilia, Modena e alla Rocca dei Boiardo di Scandiano.

Da alcuni anni fa parte dell’Orchestra Giovanile dell’Istituto “Peri”, con la quale ha avuto l’occasione di esibirsi in diversi concerti nella città di Reggio Emilia.

Sin da giovanissima si esibisce in concerti solistici in Italia.

Ha frequentato masterclass di arpa con importanti docenti, tra cui: Luisa Prandina, prima arpa del Teatro alla Scala di Milano, Susanna Bertuccioli, prima arpa del Maggio Musicale Fiorentino, Josè Antonio Domenè, prima arpa del Grand Teatre Liceu di Barcellona (Spagna), Sophie Hallynk, docente presso il Conservatorio di Numer (Belgio), Anna Pasetti, docente presso il Conservatorio “Buzzolla” di Adria (Rovigo), Marcella Carboni, arpista jazz di fama internazionale, Roberta Inglese, prima arpa dell'Orchestra Santa Cecilia di Roma, Margherita Bassani, prima arpa dell'orchestra Rai di Torino, Anna Loro, docente di Arpa al conservatorio di Brescia.

Attualmente frequenta il triennio AFAM (Alta Formazione Artistico Musicale) presso l'istituto Peri-Merulo di Reggio Emilia sotto la guida del Maestro Davide Burani.