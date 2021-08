Haydn, Bach-Busoni, Liszt: concerto per pianoforte al Teatro Tempio

Lunedì 2 agosto alle ore 21 presso il Cortile del Teatro Tempio a Modena si terrà un nuovo appuntamento dell’Associazione degli Amici della Musica.

Protagonista della serata sarà il giovane pianista Gabriele Laura. Nato a Palermo nel 1999, Gabriele Laura ha iniziato a sei anni lo studio del pianoforte con Massimo Bentivegna. Nel 2009 si è iscritto in pianoforte al Conservatorio “V. Bellini” di Palermo sotto la guida di Patrizia Pitrolo, proseguendo dal 2012 con Antonio Sottile e diplomandosi col massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Attualmente si sta perfezionando presso l’Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, sotto la guida di Andrè Gallo.

Vincitore di Primo Premio e Primo Premio Assoluto in numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali in Italia ed Europa, è risultato finalista allo “Steinway&Sons Piano Competition” e successivamente all’ “International Anton Rubinstein Competition” di Düsseldorf (Germania), ricevendo il Premio speciale per la migliore esecuzione di un brano virtuoso tra tutte le categorie.

Ha tenuto numerosi recital solistici e cameristici per prestigiosi enti e associazioni quali il Teatro Massimo di Palermo, l’Auditorium RAI di Palermo, la Triennale di Milano.

Ha seguito Masterclass e corsi di perfezionamento tenuti da pianisti di fama internazionale come Pietro De Maria, Boris Petrushansky, Riccardo Risaliti, Pasquale Iannone, Dennis Lee, Alexey Lebedev, Ingrid Fliter e Valerij Voskoboinikov.

Parallelamente all’attività solistica svolge anche un’intensa attività cameristica con il fratello sassofonista Alessandro: il duo ha vinto il Primo Premio Assoluto in svariati concorsi, quali il “London Prize Virtuoso”, grazie al quale si è esibito nell’Aprile 2017 presso la prestigiosa Royal Albert Hall di Londra. Nel 2018 si sono esibiti presso il Parco della Musica di Roma.

L’ingresso al concerto è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione scrivendo alla mail info@amicidellamusicamodena.it o telefonando al 3296336877. Per accedere è necessario essere soci dell’Associazione Tempio: la tessera associativa (al costo di 5 €) può essere sottoscritta anche la sera stessa del concerto. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà all’interno del Teatro Tempio La Rassegna Note di Passaggioè realizzata con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, della Regione Emilia-Romagna, e di BPER Banca. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Per informazioni: tel 3296336877; www. amicidellamusicamodena.it, inf o@amicidellamusicamodena.it

