ArmoniosaMente, concerto a Villa Marchesi di Ravarino

Si apre con “La gazza ladra” di Rossini e arriva fino a “I got rhythm” di George Gershwin “Calici di stelle”, il concerto in programma giovedì 10 agosto a Villa Marchesi di Ravarino che vedrà protagonisti il soprano Tania Bussi, il quartetto d’archi L’estro armonico e il violinista Marco Ligas. Il concerto, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, inizia alle 21 ed è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

La prima parte del concerto è dedicata all’opera, insieme a “La gazza ladra” di Rossini, infatti, gli artisti eseguiranno brani dal “Rigoletto” e da “La traviata” di Giuseppe Verdi per passare poi all’esecuzione dell’Inverno da “Le Quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. La seconda parte, invece, è dedicata ad artisti più moderni come Ennio Morricone, con “C’era una volta il West”, Giovanni Dianzi e “Voglio vivere così”, Jacob Gade con “Jalousie” e, appunto, George Gershwin. Nel programma anche un Bolero composto da Paolo Mora, primo violino del quartetto L’estro armonico.

Giunta alla dodicesima edizione, la rassegna “ArmoniosaMente propone un ricchissimo calendario di concerti in chiese, pievi e parchi di tutta la provincia di Modena che proseguirà fino a ottobre. La manifestazione è realizzata dalle associazioni Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” e Cantieri d’arte, con la direzione artistica di Stefano Pellini e Davide Burani, in collaborazione con i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Regione Emilia - Romagna.

Gli artisti

Il soprano Tania Bussi, si è diplomata in canto lirico al Conservatorio di Parma e successivamente si è laureata in Canto lirico e in musica vocale da camera. Particolarmente attenta al repertorio da camera e moderno, vanta collaborazioni in formazioni diverse e si è segnalata sui palcoscenici di importanti concorsi internazionali.

Il quartetto d’archi L’estro armonico nasce nel 2000 come Quartetto Respighi ed è composto da strumentisti e prime parti delle maggiori orchestre italiane e internazionali. Impegnato a far rivivere le più belle pagine sinfoniche e operistiche italiane, collabora con artisti di fama.

Il violinista Marco Ligas si è diplomato al Conservatorio di Torino e ha fatto parte dell’Orchestra Giovanile della Cee diretta da Abbado e dell’Orchestra sinfonica della Rai di Torino. Ha collaborato in qualità di spalla dei primi violini in vari enti e orchestre italiane, ha fatto parte dei Solisti veneti con i quali ha fatto tournée in varie parti del mondo. Dal 1994 è titolare della cattedra di violino al Conservatorio di Cagliari.