Concerto Mariano nel Duomo di Modena, in programma lo Stabat Mater di Pergolesi

Sabato 19 giugno, alle ore 21.00 nel Duomo di Modena si terrà il Concerto Mariano in occasione del sesto anniversario dell'elezione di Don Erio Castellucci ad Arcivescovo di Modena, nonchè per celebrare la sua recente elezione a Vicepresidente della CEI.

In programma, alcune celebri arie mariane e lo Stabat Mater di Pergolesi, che verrà eseguito in parte in versione corale dai cori giovanili della Cattedrale, in alternanza alle due soliste Maria Francesca Rossi, soprano, ed Erica Rompianesi, mezzosoprano. Pueri e Juvenes Cantores saranno diretti dal M° Daniele Bononcini e accompagnati dall’orchestra I Musici di Parma.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si potrà accedere al Duomo dalle 20.15 alle 20.50.

