Max Pezzali in concerto alla Festa de l'Unità con Max90 Live

Si aggiunge una nuova data a Max90 Live, il tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti che ripercorre i grandi successi degli anni novanta di Max Pezzali. Max90 Live arriverà anche a Modena (Casa Emilia 21 – Festa Unità - Arena del Lago) il 17 settembre.

Attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere emozioni e storie che soltanto il cantautore ha saputo raccontare così bene nei primi 4 album degli 883, Max Pezzali porta in scena degli spettacoli che avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro "Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo".

I biglietti della data di Modena sono disponibili online dal 16 agosto alle ore 15:00, e nei punti vendita autorizzati dal 21 agosto alle ore 15.00. Per informazioni: www.vivoconcerti.com.

