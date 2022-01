Modena, torna al Teatro Comunale il "Concerto della Memoria"

Domenica 23 gennaio alle ore 17.30 presso il Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena si terrà il primo appuntamento 2022 dell’Associazione degli Amici della Musica di Modena. Dedicato a Francesco Maria Feltri e con la presenza dei relatori Roberto Franchini e Giuliano Albarani, il concerto vedrà esibirsi l'Ensemble Zipangu diretto da Fabio Sperandio, con i solisti Maurizio Baglini (pianoforte) e Alberto Brini (tromba), in un programma con musiche di Castelnuovo-Tedesco, Haas e Šostakovi?.

La quattordicesima edizione del Concerto della Memoria e del Dialogo, dopo la sospensione di un anno causata dalla pandemia, ruota intorno al concetto di libertà, un concetto diventato in questi ultimi tempi sempre più? sfuggente e personalizzato. La scienza e? ormai un argomento di discussioni da social, e la Shoah viene tirata in ballo in modi quantomeno inopportuni. Le prossime scelte della politica mondiale, e le conseguenti reazioni degli abitanti della Terra, palesano il rischio che si delinei una situazione di esacerbati egoismi, divisioni e diseguaglianze. Il termine Dialogo, affiancato anni fa dagli Amici della Musica di Modena all’istituzionale Memoria, rappresenta il nostro desiderio di raggiungere, con i contenuti proposti, ogni risvolto della democrazia e della convivenza civile. Per questo, nei nostri Concerti della Memoria e del Dialogo, continuiamo a ricordare la Shoah – estremo laboratorio di violenza e disumanità? – e, allo stesso tempo, continuiamo a riflettere sui comportamenti odierni considerati innocui o veniali, prime avvisaglie di un virus che alimenta e diffonde il contagio. Il programma della serata, oltre al valore artistico delle musiche e degli esecutori, contiene un riferimento al campo di concentramento di Theresienstadt – nel quale transitarono Pavel Haas e tanti altri artisti prima di essere uccisi ad Auschwitz – per poi attraversare l’opprimente e violenta opera di censura che S?ostako?vic? e altri compositori sovietici dovettero subire dal potere politico. Mario Castelnuovo-Tedesco fu vittima delle leggi razziali, costretto nel 1939 ad abbandonare l’Italia per gli Stati Uniti.

L'ingresso è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto (minori di 27 e maggiori di 65 anni). I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. Per informazioni e prevendita è possibile contattare la biglietteria del Teatro Comunale Pavarotti-Freni al numero 059 2033010 o alla email biglietteria@teatrocomunalemodena.it. Si ricorda che per l'accesso alla sala è obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato e utilizzare la mascherina FFP2.

La Rassegna Concerti d’oggi è realizzata con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, della Regione Emilia-Romagna, e di BPER Banca. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Per informazioni: tel 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it