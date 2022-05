La Stagione Concertistica del Duomo di Modena continua con un concerto mozartiano

Continua sabato 21 maggio la Stagione Concertistica del Duomo: in occasione della conclusione dell’anno accademico, il calendario propone un suggestivo concerto interamente dedicato a composizioni di W.A. Mozart.

La serata, con inizio alle ore 21, vedrà protagonista nella prima parte Andrej Zust, dal 2011 cornista dei Berliner Philharmoniker, che eseguirà il terzo concerto per corno e orchestra di Mozart accompagnato dall’orchestra I Musici di Parma. Le caratteristiche del terzo concerto sono peculiari: si tratta di una partitura di particolare impegno virtuosistico e di notevole profondità espressiva. Dopo un intenso primo tempo, la Romanza centrale regala un momento profondo e poetico, mentre il finale è un Allegro trattato con vivacità e originalità tali da farne la degna conclusione di un concerto che può dirsi forse il più bello dell'intero repertorio per corno e orchestra.

A seguire, entrerà in scena la Cappella Musicale al completo, con i suoi oltre 80 coristi: Pueri Cantores, Juvenes Cantores e Schola Polifonica eseguiranno il celebre Ave verum dell’autore salisburghese.

Il brano farà da tramite con la seconda parte del concerto, che vedrà l’esecuzione delle più belle pagine per soli, coro e orchestra di Mozart: il Laudate Dominum e la Messa dell’Incoronazione. Il primo brano, aria dolcissima per soprano, è un canto di lode al Signore per il creato, dove la melodia si eleva da un sommesso accompagnamento orchestrale in un effetto di pura poesia. La messa dell’Incoronazione fu composta nel 1779 a Salisburgo per l’anniversario dell’Incoronazione di un’immagine della Vergine che aveva salvato la città dalla guerra nel 1744. Destinata alla liturgia, presenta i testi liturgici dell’Ordinario della Messa (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei) musicati con un impianto ambizioso e imponente che prevede l’utilizzo di una nutrita orchestra, di un coro e di quattro solisti.

Con quest’opera Mozart riesce a trasmetterci la certezza e la gioia della fede, la tenerezza e la potenza della Misericordia di Dio, coniugando la perfezione formale e la sapiente scrittura musicale con la semplicità e la bellezza dei temi che rendono facile e commosso l’ascolto dell’opera da parte di qualsiasi tipo di pubblico. Le parti solistiche sono affidate a Maria Francesca Rossi, soprano, Erica Rompianesi, mezzosoprano, Raffaele Feo, tenore, e a Nazario Pantaleo Gualano, baritono. Davide Zanasi accompagnerà all’organo, mentre il Maestro di Cappella e Direttore artistico Daniele Bononcini dirigerà il concerto.

L’evento è stato realizzato con il sostegno del main sponsor BPER banca, della Fondazione di Modena, CLAL e grazie alla generosità di privati cittadini. L’ingresso è libero e gratuito con mascherina FFP2, www.cappellamusicaleduomomodena.it.