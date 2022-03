Grandezze & Meraviglie, un concerto di musica antica alla Chiesa di Sant'Agostino

Venerdì 18 marzo, presso la Chiesa di Sant’Agostino di Modena, alle ore 21, il Festival Grandezze & Meraviglie presenta il suo primo ed eccezionale concerto dell’anno, a ingresso gratuito: Modena & Bologna, capolavori inediti dalle Cappelle Musicali fra ‘600 e ‘700. La proposta cade in occasione della Giornata della Musica Antica, celebrata in tutto il mondo con centinaia di eventi. I solisti, il coro e l’orchestra della Cappella Musicale della Basilica di S. Petronio in Bologna, diretti da Michele Vannelli, ripercorrono le produzioni di tre grandi compositori che hanno rivestito il ruolo di maestri di cappella a Modena e Bologna nell’ultimo scorcio del XVII° secolo: i modenesi Giovanni Bononcini e Antonio Maria Pacchioni e il bolognese Giovanni Paolo Colonna.

Presenti fin dal Trecento, le cappelle musicali erano strutture legate a istituzioni, come ad esempio una cattedrale, costituite da un gruppo di cantanti o cantori e da un gruppo di strumentisti, diretti dal maestro di cappella. Celeberrima fu quella di Bologna, ma anche quella di Modena vide maestri di grande prestigio.

Giovanni Paolo Colonna, maestro della cappella musicale di S. Petronio dal 1674, fu rinomato per la sua grande produzione di musica sacra policorale, secondo lo stile concertato. Giovanni Bononcini, dopo la morte del padre, fu cresciuto e istruito alla musica dallo stesso Colonna. A soli quindici anni dedicò al suo maestro la Sinfonia opus III. Il meno famoso Antonio Maria Pacchioni era il pupillo del padre di Bononcini, e divenne suo successore come Maestro di Cappella presso il Duomo di Modena, oltre che uno dei compositori più riconosciuti del suo tempo, secondo il giudizio di Giovanni Battista Martini.

La Cappella Musicale di S. Petronio è la più antica istituzione musicale di Bologna. Fondata nel 1436 da Papa Eugenio IV, ha rappresentato tra il XVII e il XVIII secolo uno dei più prestigiosi centri di produzione di musica sacra in tutta Europa. La Cappella ha ospitato musicisti del calibro di Corelli, Vitali, Cazzati, Perti, Torelli e Gabrielli. Importanti generi di musica strumentale, come il concerto grosso e i primi esempi di letteratura solistica per violoncello e tromba, sono nati qui. Oggi, la Cappella prosegue la sua missione di riscoprire i tesori musicali derivanti dalla sua tradizione plurisecolare.

Michele Vannelli è diplomato in organo e composizione organistica, clavicembalo, composizione vocale e direzione di coro. Dal 2006 è maestro di cappella della Basilica di S. Petronio, oltre che autore di numerose composizioni vocali. Tiene concerti in tutta Europa, anche in collaborazione con ensemble di rilevo internazionale. È autore di numerose composizioni vocali, soprattutto sacre. Ha curato centinaia di trascrizioni ed edizioni critiche di partiture e ha inciso per diverse etichette. Insegna direzione di coro e composizione vocale nei conservatori di Cesena e Palermo.

