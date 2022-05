Musica barocca all'Hangar Rosso Tiepido per la rassegna "Concerti d'Oggi"

Sabato 14 maggio alle ore 21.00 presso l’Hangar Rosso Tiepido a Modena si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. Con Risentimento Barocco riscopriremo gli esiti altissimi della poesia di Gian Giacomo Cavalli – umanista e poeta del Seicento italiano – intonati da compositori di oggi, ma non solo: il programma di cui qui si presenta una selezione, inserisce questi lavori in un contesto di brani coevi e di riletture contemporanee da autori quali Monteverdi, Caccini e Cesti creando un vivo gioco di specchi e rimandi tra epoche e lingue. Protagonista della serata sarà l’Ensemble Conductus, una formazione composta da un nucleo stabile di 12 archi che può essere variato in base ai programmi e ai progetti assumendo dimensioni e organici diversi.

Dopo il suo esordio nel 1999, l’Ensemble si è da subito caratterizzata per l’originalità dei programmi e della prassi esecutiva dove si confrontano tradizione e contemporaneità e un’attenzione tutta speciale alla rilettura di materiali di origine popolare. L’Ensemble collabora con istituzioni locali come l’Accademia Europea d’Organo di Coldrano, Musik Merano, Südtirol Classic Festival-Settimane Musicali Meranesi, Festival di Musica Contemporanea di Bolzano, Kunst Meran. Numerose le prime esecuzioni cui Conductus ha dato vita in questi anni facendosi talvolta anche committente di nuovi lavori. Marcello Fera, direttore artistico e musicale dell’Ensemble, nonché del Festival SONORA, svolge parallelamente attività di compositore, violinista e direttore d’orchestra. È nato a Genova nel 1966 dove ha conseguito il diploma in violino perfezionandosi con Stephan Georgiu e Renato de Barbieri. Come interprete e compositore ha registrato trasmissioni radiofoniche e televisive per RAI, Bayrische Rundfunk, ZDF, ORF, Radio France. Suoi lavori sono pubblicati in CD da Rara Records, Bottega Discantica, RAI Trade, Other Minds, Editio, Longo.

L'ingresso avviene senza prenotazione ed il costo è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. Si ricorda che per l'accesso alla sala è obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato e utilizzare la mascherina FFP2. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala.

Per informazioni: tel. 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it