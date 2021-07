Armoniosamente, musica classica al Parco delle sequoie secolari di Fanano

Un pomeriggio tra musica e natura, sabato 24 luglio nel Parco delle sequoie secolari a Lotta di Fanano con la passeggiata e il concerto all’aperto proposti dalla rassegna “ArmoniosaMente”.

L’appuntamento è alle 16.30, con ritrovo all’Ufficio turistico di Fanano per la partenza alla scoperta delle bellezze del parco. Alle 18 comincerà il concerto del trio Recondite armonie composto da Fulvio Fiorio e Paola Tarabusi, flauto, e Paolo Rosetti, fagotto.

La passeggiata e il concerto sono a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.

Il trio proporrà un programma vivace che si apre con Haydn, “The London trios”, prosegue con Beethoven, variazioni sul tema “Là ci darem la mano” dal Don Giovanni di Mozart, e con il compositore, flautista e fagottista François Devienne e si conclude con brani dal “Barbiere di Siviglia” di Rossini.

La rassegna “ArmoniosaMente”, che festeggia la sua decima edizione, è organizzata dalle associazioni Amici dell’organo “J.S. Bach” e da Cantieri d’arte, con il contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e del Salotto Magico. Come è ormai tradizione, la rassegna, che prosegue fino a settembre, si sviluppa in chiese, pievi e abbazie di tutto il territorio provinciale, in particolare in Appennino, ma prevede anche appuntamenti in parchi e luoghi aperti per concerti itineranti e a contatto con la natura. Al programma aderiscono i Comuni di Bastiglia, Ravarino e Castelnuovo in pianura, di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montese, Pavullo e Riolunato in Appennino, oltre a numerose parrocchie e associazioni locali.