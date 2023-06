"Montale è un classico", il Quartetto Chalumeu al B&B La Corte

Sarà il Bed & Breakfast La Corte ad ospitare venerdì 30 giugno alle ore 21.00 il quarto appuntamento di “Montale è un classico”, il ciclo di concerti organizzato da Rosso Tiepido e promosso dall'Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, con direzione artistica di Morgana Rudan e il contributo di Fondazione di Modena, nell'ambito di Coordinate Artistiche.

“Note d’estate” è il titolo del concerto che vedrà esibirsi il Quartetto Chalumeu, composto da Giovanna Melis (clarinetto), Letizia Cavallari (clarinetto), Marianunzia Visconti (clarinetto) e Silvia Torri (clarinetto basso), in brani di Paul Harvey, Gioacchino Rossini e Astor Piazzolla.

Il Quartetto Chalumeau si forma all'interno dell'Istituto "Vecchi-Tonelli" di Modena e Carpi; i componenti fanno parte del Modena Clarinet Ensemble, gruppo che ha le finalità di promuovere il repertorio già esistente per queste formazioni e di avvicinare il pubblico al clarinetto, strumento amato da tanti compositori per il suo suono e per la sua natura virtuosistica. Il Quartetto Chalumeau si è già esibito in importanti occasioni tra cui l'inaugurazione della Sala Ibrida dell'Ospedale di Baggiovara, la Notte dei Musei presso l'Archivio Storico del Comune di Modena, la Festa per i Settecento Anni della Torre della Ghirlandina, presso la Biblioteca Civica d'Arte e il Festival dei Mulini Storici al Mulino delle Coveraie di Montese.