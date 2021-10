I musicisti di Spira Mirabilis in concerto al Palazzurro di San Possidonio

Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, è attesissimo il ritorno dei musicisti di Spira mirabilis, formata da giovani talentuosi provenienti dalle migliori orchestre d'Europa. Dai mesi del terremoto hanno ‘adottato’ la Bassa Modenese tornando regolarmente da allora, grazie al sodalizio con la Fondazione Scuola di Musica ‘Andreoli’ e i Comuni dell’Unione. Questa volta il sodalizio si allarga all'AMO Comuni Modenesi Area Nord e a Donne in Centro, essendo il concerto appuntamento di chiusura dell'Ottobre Rosa.

L'orchestra con ben 48 musicisti si esibirà domenica 31 ottobre, alle ore 15, presso il Palazzurro di San Possidonio (Via Focherini). L'ingresso sarà come sempre gratuito (con l'obbligo del Green Pass), ma a prenotazione obbligatoria presso l'Ufficio Cultura del Comune di San Possidonio (tel. 0535.417924) e segreteria dell’AMO(tel. 329.1696530).

Il brano eseguito sarà la Sinfonia numero 2 di Schumann, particolarmente coinvolgente oggi per i significati che porta, come spiegano i musicisti stessi: “Fin dal primo richiamo delle trombe, la seconda sinfonia scritta da Robert Schumann è un'opera che chiede attenzione. Nell'ascoltarla e leggerla, intuiamo che tra le sue righe sono nascosti preziosi riferimenti agli eroi musicali di Schumann: Bach, Schubert, Mozart, Haydn, Beethoven. Nella forma delle melodie scelte da Robert ritorna il tema di Clara, l’amata moglie, già usato in altre composizioni. Forse proprio grazie alla vicinanza con le sue fonti di ispirazione, nel processo di scrittura della seconda sinfonia durato più di un anno, Robert trovò la chiave per riprendersi da un difficile periodo di malattia e ossessivo sconforto. E riconoscendo in questo suo scritto la presenza della lotta tra luce ed ombra, ne parlava come del souvenir di un periodo oscuro. Ci avviciniamo quindi al nostro prossimo incontro a Formigine con la voglia di immergerci nella sinfonia e viverla insieme ai suoi numerosi abitanti, dando suono al conflitto e svelando la via di uscita verso la luce”.

