Pavullo, concerto di musica sacra alla Pieve di Renno

Un percorso nella musica sacra dalla Spagna all’Italia è il repertorio che il mezzosoprano Elisabetta Pallucchi e l’organista Maurizio Maffezzoli eseguiranno venerdì 16 luglio, alle 21, nella suggestiva cornice della pieve romanica di Renno (Pavullo). Il concerto sarà preceduto, alle 20.30, da una conferenza itinerante alla scoperta dell’antico borgo e degli affreschi della pieve guidata dal professor Andrea Pini. La partecipazione è libera. Il concerto fa parte del programma di “ArmoniosaMente” ed è realizzato in collaborazione con l’associazione In…Oltre e con il Comune di Pavullo.

Il concerto si apre con una Salve Regina che risale al ‘500 composta dallo spagnolo Antonio de Cabezon, e prosegue con la musica di Francesco Correa de Arauxo, Pablo Bruna (“Pange Lingua”), Pedro de Araujo. Il programma prosegue con un brano dell’organista bolognese Marco Antonio Cavazzoni ed entra nel primo barocco con Alessandro Grandi per proporre poi l’Ave Regina Coelum di Giovanni Battista Riccio, l’Andante per l’Elevazione e la Polkettina dopo la messa di Giovanni Quirici, entrambi i pezzi per organo solo, e concludere con un Laudate Dominum di Anonimo messicano.

La rassegna “ArmoniosaMente”, che fino a settembre attraversa tutto il territorio modenese con un ricco calendario di concerti in chiese, pievi e parchi, è realizzata con la direzione artistica di Stefano Pellini e Davide Burani dalle associazioni Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” e Cantieri d’arte, in collaborazione con i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Fondazione di Modena, nell'ambito del Bando "Mi metto all'opera", e della Regione Emilia - Romagna.

Gli artisti

Elisabetta Pallucchi, mezzosoprano, è nata e vive a Spoleto. Si è diplomata in Canto al Conservatorio di Pescara e in Didattica della musica al Conservatorio di Perugia. Ha conseguito anche la laurea di secondo livello in Canto barocco. Si dedica prevalentemente alla musica antica con incursioni nel repertorio cameristico romantico e in quello operistico. Ha cantato in festival nazionali e internazionali e ha registrato per Radio Vaticana, RadioRai Tre, per Brilliant Classics e per Bongiovanni. Affianca all’intensa attività concertistica l’attività didattica.

Maurizio Maffezzoli, comasco, è diplomato in Organo e composizione organistica, Clavicembalo e Didattica della musica al Conservatorio di Perugia. Ha al suo attivo numerosi concerti sia come solista sia in formazioni cameristiche, in Italia e all’estero. Dirige il coro “Monti Azzurri” di Pievebovigliana e il coro voci bianche “Helvia Recina” di Villa Potenza. È presidente dell’associazione musicale “Organi Arti & Borghi”, con cui organizza la rassegna organistica “Terra d'Organi Antichi”, e organista dell'organo di Santa Caterina d'Alessandria di Comunanza (Fermo).