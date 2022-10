“Amor Sacro & Amor Profano" alla Chiesa di San Carlo

Sabato 22 ottobre, presso la Chiesa San Carlo, a Modena, alle ore 21.00, Grandezze & Meraviglie presenta: “Amor Sacro & Amor Profano – tra ‘600 e ‘700, da C. Monteverdi ad A. Vivaldi”, che celebra i contrastanti colori degli affetti del primo Seicento e del Settecento vivaldiano. Il concerto vede la partecipazione eccezionale di Sophia Santiago, la soprano americana vincitrice del concorso internazionale Fatima Terzo, conclusosi a Vicenza il 27 agosto 2022, cui Grandezze & Meraviglie partecipa con la presenza nella giuria del direttore artistico Enrico Bellei. La direzione dell’ensemble I Musicali Affetti è di Fabio Missaggia.

La prima parte del concerto offre la celebre Lettera amorosa di Claudio Monteverdi, tratta da Il settimo libro de Madrigali (Venezia 1619), che descrive la simbiosi tra passione amorosa e corpo dell’innamorata, dove le chiome d’oro sono il “foco”. Si prosegue con la rara e bellissima serenata di Barbara Strozzi, Hor che Apollo, tratta dall’opera ottava Arie, un lamento caratterizzato da una grande alternanza di affetti: bramosia, desiderio, furia, disillusione e accettazione, il cui contenuto drammatico è enfatizzato dai violini. Si passa poi a Vivaldi, con l’impressionante, e quanto mai attuale, mottetto Nulla in mundo pax sincera, in cui Vivaldi lamenta le imperfezioni di un mondo traboccante di male e si rivolge al Cielo per chiedere aiuto. Nel programma sono presenti anche splendide musiche strumentali dello stesso Vivaldi, di Salomone Rossi e Luigi Taglietti.

Sophia Santiago si è laureata in musica vocale sotto la guida di Faith Esham al Westminster Choir College nel 2019, proseguendo i suoi studi con John Aler. Interpreta i ruoli mozartiani di Susanna ne Le nozze di

Figaro, con la Westminster Graduate Opera nel 2018, e Pamina in Die Zauberflöte, con la Westminster Undergraduate Opera nel 2019. Nel 2021 si diploma con un master in Vocal Performance sotto la guida di Shirley Close alla Manhattan School of Music di New York.

Fabio Missaggia, appassionato e grande conoscitore di musica antica, rivolge la sua attenzione principale, in qualità di direttore, al repertorio vocale-strumentale del Sei-Settecento. Come primo violino e direttore principale de I Musicali Affetti, suona per le più importanti istituzioni concertistiche e incide per diverse case discografiche.

Il biglietto di € 13, con riduzioni a 10 e 5, si può acquistare online o sul posto prima dello spettacolo.