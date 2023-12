Concerti di Natale a Cavezzo, primo appuntamento con "Fantasie di corde"

In arrivo la Rassegna Concertistica “Natale a Cavezzo 2023” con il primo appuntamento che si terrà Lunedì 04 dicembre 2023 alle ore 21 presso Acetum, in Via Cavour 300, a Motta di Cavezzo.

Le dolci note protagoniste di questo primo appuntamento saranno quelle della celebre violinista Mihaela Costea, accompagnata dall’arpista Davide Burani con il programma “Fantasie di corde”, un ricercato programma tra il repertorio italiano e francese.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito.

Mihaela Costea

Mihaela Costea si è diplomata in violino con il massimo dei voti e la lode sia presso la Scuola d’Arte “O. Bancila” della sua città natale che presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro.

Ha poi frequentato la Scuola di Perfezionamento Musicale di Saluzzo e l'Accademia Walter Stauffer di Cremona. In Romania vince i concorsi per giovani musicisti “Mozart Competition” e “Lira d’Oro”, oltre a sedici concorsi nazionali e sostiene numerosi concerti come solista e in duo con il pianoforte. Nel 1993 si è trasferita in Italia, e negli anni successivi vince il Concorso Internazionale di Biella, i concorsi di Stresa, di Macerata Feltria, il concorso “Un violino per sognare”, il Concorso Mozart, e diverse audizioni per primo violino di spalla.

Ha fatto parte dell’Orchestra da Camera Italiana fondata da Salvatore Accardo e collaborato in qualità di primo violino di Spalla con l'Orchestra Filarmonica Veneta di Treviso, l’Orchestra del Festival di Riva del Garda, l’Orchestra Internazionale d’Italia e l’Orchestra del San Carlo di Napoli. Dal gennaio 2000 ad oggi, ricopre il ruolo di primo violino di spalla e di solista presso l’Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna e della Filarmonica Arturo Toscanini.

Dal 2002 collabora come primo violino di Spalla con la London Philarmonic Orchestra, la BBC Symphony Orchestra di Londra e la Royal Philarmonic Orchestra di Londra; dal 2015 inizia un’intensa collaborazione con l’Orchestra della Suisse Romande sotto la bacchetta di Charles Dutoit. Questo direttore l’ha invitata dal 2006 a tutt’oggi a partecipare, in qualità di docente di violino e musica da camera, al C.I.S.M.A. (Canton International Summer Music Academy in Cina).

Nel 2007 ha suonato quale spalla dei primi violini presso l’Orchestra Stanislavskij di Mosca su invito di Franco Zeffirelli.

Ha inciso un DVD, un CD come solista con l’Orchestra Filarmonica di Latina e un CD come solista con l’Orchestra Internazionale d’Italia. Nel 2009 incide con l’Orchestra della Fondazione Gulbenkian, sotto la direzione di Lawrence Foster, le Rapsodie n.1 e n.2 di Bartók per violino e orchestra.

Si è esibita sotto la guida di illustri direttori d’orchestra e musicisti. Da segnalare il grande impegno delle ultime stagioni sinfoniche dove, affianco all’attività di primo violino, si è dedicata, con grande successo di pubblico e critica, al repertorio solistico affrontando capolavori dal repertorio barocco a quello romantico; di notabile importanza è la cura e la ricerca sul repertorio del Novecento che l’hanno resa protagonista di importanti esecuzioni dei concerti per violino solista di Weill, Barber e Bernstein.

Mihaela Costea suona un violino Matteo Goffriller, 1690.

Davide Burani

Davide Burani dopo il Diploma in Pianoforte presso il Conservatorio “Nicolò Paganini” di Genova, si è diplomato in Arpa presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma, dove ha conseguito anche il Diploma Accademico di secondo livello con il massimo dei voti e la lode.

Da sempre ama insegnare il suo strumento e allo stesso tempo esibirsi in qualità di solista, in formazioni cameristiche e collaborando con numerose orchestre, tra cui Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, Orchestra della Radio Svizzera Italiana, Filarmonica “Arturo Toscanini” di Parma, Orchestra Sinfonica delle Isole Baleari di Palma de Mallorca, Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì, Filarmonica del Teatro Comunale di Modena.

Si è esibito in prestigiose sedi in Italia, in Europa (Svizzera, Francia, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Regno Unito, Irlanda, Austria, Belgio) e nel mondo (Cina, Giappone e Africa). Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche per le etichette Velut Luna, La Bottega Discantica, Erga Edizioni Musicali, Map Edizioni Milano, Limen, SMC Records.

Ha partecipato come ospite a numerose trasmissioni radiofoniche e televisive ed è stato invitato a presentare i suoi lavori discografici presso gli studi di Radio Uno della Radio Svizzera Italiana di Lugano e nel corso delle trasmissioni Radio Tre Suite e Piazza Verdi; le sue registrazioni sono regolarmente trasmesse dall’emittente Radio Classica.

Davide Burani ha inciso i cd Arpamagica, Arpadamore (con Sandra Gigli), In…canto d’Arpa (con Paola Sanguinetti), Duo d’Harpes en XVIII siècle (con Emanuela Degli Esposti) e Flauto e Arpa in concerto (con Giovanni Mareggini) per La Bottega Discantica, Prière per le Edizioni Paoline, Mozart e i suoi contemporanei (con Giovanni Mareggini) e Sospiri nel tardo romanticismo) per Velut Luna; Madame La Harpe per MAP Classics; Aires de España (con José Antonio Domené) per SMC Records; 48 Etudes ou Fantaisies di F. J. Dizi (prima incisione assoluta) per SMC Records; Notturni (con Giovanni Mareggini) per Limen; Galanterie per flauto e arpa (con Fulvio Fiorio) per SMC Records.

Ha tenuto masterclass presso i Conservatori di Adria, Cagliari, Cosenza, Cuneo, La Spezia, Padova, Pesaro, Palermo, Pescara, Reggio Calabria e Venezia e, grazie al progetto “Erasmus docenti”, ha insegnato presso l'Institut Supèrior de Musique et Pedagogie di Namur (Belgio), il Conservatorio Superior de Musica y Danza di Palma de Mallorca e di Valencia (Spagna); è regolarmente invitato nelle giurie di concorsi internazionali, tra i quali il Concorso “Suoni d’Arpa” e il Concorso “Marcel Tournier”.

Dal 2014 fino al 2021 ha fatto parte dell’Italian Chamber Opera Ensemble ed ha accompagnato il celebre baritono Leo Nucci nelle sue tournée internazionali.

È titolare della cattedra di Arpa presso il Conservatorio Statale di Musica “Peri – Merulo” di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti.