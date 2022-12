"Verso il Natale: voci, danze e pastorali” a Castelfranco Emilia

Si terrà Sabato 17 dicembre alle ore 21 presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Castelfranco Emilia il concerto dal titolo "Verso il Natale: voci, danze e pastorali” che vedrà coinvolti il mezzosoprano Martina Debbia e Paolo Zappacosta all'organo. In programma alcune delle più belle arie natalizie arricchite da coreografie danzate di Diana Gulezen e Alessio Vanzini dell''Associazione "Kinesfera ART ETS”.

Il Concerto, a ingresso libero e in collaborazione con l' Associazione Amici dell'Organo J.S.Bach di Modena, fa parte della rassegna di eventi "NATALE E' cosa senti!” promossa dal Comune di Castelfranco Emilia. Un calendario ricco di iniziative e momenti di festa, realizzati grazie ad una strettissima collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e le tante associazioni del territorio.

Martina Debbia (Mezzosoprano): Dopo la maturità classica, compie gli studi musicali all’Istituto Musicale “A. Peri” di Reggio Emilia, conseguendo il Diploma ed il Biennio specialistico in canto lirico col massimo dei voti sotto la guida del baritono Bruno Praticò. Sin da giovanissima si esibisce in concerto in chiese e teatri dell’Emilia Romagna, dedicandosi soprattutto al repertorio sacro e cameristico, ma non trascurando quello operistico. Nel 2019 ha debuttato nel “Rigoletto” di G. Verdi a Pisa Negli anni ha seguito Masterclass di perfezionamento con: R.Bruson, F.Provvisionato e S.Ganassi. È risultata finalista e semifinalista in concorsi di canto nazionali, per il repertorio sacro e operistico. É Artista del Coro aggiunto della Fondazione Teatro Comunale di Modena e del Teatro Municipale di Piacenza. È attualmente iscritta al Biennio di Musica Vocale da Camera al Conservatorio “A. Boito” di Parma. Affianca l’attività concertistica all’insegnamento.

Paolo Zappacosta (Organo): Ha studiato presso il Conservatorio “G.B.Martini” di Bologna con i M° B.Bruno (Pianoforte) e G.P.Bovina (Organo e Comp. organistica). Ha partecipato a corsi di perfezionamento presso vari Conservatori italiani studiando con i Maestri W.Matesic, K.Schnoor, L.Malliè, M.Imbruno (organo) e L.Golino (direzione di coro). Da anni svolge attività concertistica sia come solista che in duo con altri strumenti esibendosi in importanti ambiti e rassegne. Si è esibito nel concerto solistico inaugurale della 38° edizione della Rassegna “Letnie Koncerty Organowe I Kameralne” nella città Polacca di Wladislawowo e all'interno della Festsaal del Municipio di Vienna, nell'ambito della Rassegna “Internationales Adventsingen”. Ha sempre affiancato all'attività concertistica quella di didatta, sia del proprio strumento che della musica in genere; da anni svolge questo lavoro con impegno e passione. Già organista presso la Cappella Musicale “B.V.Immacolata” (BO), è ad oggi Organista Titolare del Santuario della Beata Vergine di San Luca (BO).

Associazione Kinesfera ART ETS: è un centro di produzione di valenza nazionale, dedito alla creazione di performance originali di pubblico spettacolo. L'associazione nasce dalla volontá della stessa Scuola di Danza Kinesfera ASD, nel marcare una propria vocazione Culturale volta alla costante ricerca di eventi qualitativi dove far scaturire la propria artisticità.