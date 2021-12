La Filarmonica Cittadina di Mirandola torna ad esibirsi nel tradizionale concerto di Natale

La Filarmonica Cittadina di Mirandola è felice di riproporre il tradizionale Concerto di Natale. Dopo un anno di pausa forzata i musicisti sono pronti per ritrovarsi in una serata interamente allietata dalla musica. “Pellicole sonore”, questo il titolo dell’evento musicale sarà un omaggio a due famosi e illustri protagonisti della musica italiana: Nino Rota ed Ennio Morricone.

Entrambi hanno dato un contributo esclusivo al panorama musicale internazionale, in particolare in ambito cinematografico, grazie alla collaborazione con importanti registi. Il concerto dedicato a questi prestigiosi artisti, rappresenta un progetto musicale previsto da tempo, ma rimandato per cause di forza maggiore. Allo spettacolo, che mira a ripercorrere alcune delle pagine musicali più belle di Rota e Morricone hanno dato sostegno il Comune di Mirandola, la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola la Fondazione “C. e G. Andreoli”.

L’appuntamento è per giovedì 23 dicembre alle ore 21 presso il Palazzetto dello Sport di Mirandola. Prenotazione telefonica obbligatoria da lunedì 20 dicembre a giovedì 23 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 chiamando il numero 0535/21102. Per l’accesso allo spettacolo sono richiesti mascherina e green pass rafforzato. Il costo dell'evento è di 12 euro, 8 euro per i ragazzi sotto i 14 anni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito del Comune di Mirandola.