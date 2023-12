Concerto di Natale "All we want for Christmas is you!" del Vecchi Tonelli di Modena e Carpi

In occasione delle festività natalizie, la musica sarà protagonista con il Concerto di Natale offerto alla cittadinanza dall'Orchestra di Fiati del Conservatorio Vecchi Tonelli, diretta dal Prof. Massimo Bergamini. Venerdì 22 dicembre, alle ore 21, presso l'Auditorium San Rocco di Carpi, sarà proposto il concerto "All we want for Christmas is you!" con brani di Morricone, Piazzolla, De Haan, Cesarini e Doss.

La musica di questi grandi compositori, scritta appositamente o arrangiata per questo organico strumentale costituito da legni, ottoni e percussioni, sarà eseguita dall’Orchestra di Fiati Vecchi Tonelli che rappresenta da 26 anni un fiore all'occhiello del Conservatorio di Modena e Carpi.

Non mancheranno poi alcuni brani natalizi a celebrare il momento e a creare quell'atmosfera di festa, resa ancora più suggestiva dalla cornice dell'antico Auditorium San Rocco, recentemente restaurato.

Si ringraziano la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per aver messo a disposizione l'auditorium e l'associazione Ass.Ist. per aver contribuito alla realizzazione di questo evento.

Il programma musicale della serata prevede i seguenti brani:J. P. Sousa "The Stars and Stripes Forever"; T. Doss "Magic overture", G.D.Weiss/B.Thiele arr. L. Pusceddu "What a Wonderful World"; F. Cesarini "Harlequin"; E. Morricone arr. R. Kernen "Morricone's Melody";J. de Haan "Oregon"; A. Piazzolla arr. L. Pusceddu "Oblivion"; D. Elfman arr. M. Brown "The Nightmare before Christmas"; M. Carey arr. F. Bernaerts "All I want for Christmas is you".

L'ingresso al concerto è libero e gratuito.

L'Orchestra di Fiati si è costituita nel Marzo del 1997, in occasione dell’esibizione a Roma, presso il Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. L’organico originario era formato da circa 15 elementi, studenti dell’Istituto “A. Tonelli” di Carpi, diretti dal Prof. Massimo Bergamini. Successivamente l’Ensemble si è gradualmente ampliato ed arricchito attraverso la partecipazione di allievi provenienti anche dalla sede di Modena e di ex allievi, fino a contare poco più di 80 musicisti. L’Orchestra di Fiati, in questi anni, si è esibita in numerose manifestazioni in ambito locale, regionale, nazionale ed europeo; ha effettuato scambi con altre realtà musicali e vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali. Negli ultimi anni l’Orchestra ha accompagnato solisti di fama internazionale, per citarne alcuni, i trombettisti Rex Richardson, Andrea Tofanelli e Marco Pierobon, e ha ospitato compositori e direttori del calibro di Otto Schwarz, Jan Van der Roost e Lorenzo Della Fonte. Lo scorso anno ha partecipato a un progetto didattico di musica d’insieme con il quintetto d’ottoni Gomalan Brass Quintet.