Concerto finale del Concorso internazionale di canto lirico 'Nicolaj Ghiaurov' al Teatro San Carlo

Domenica 10 dicembre 2023 alle ore 18.00 la cittadinanza è invitata al Teatro San Carlo di Modena per il concerto dei cantanti finalisti del CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO 2023 VOX MUTINAE 'NICOLAJ GHIAUROV', organizzato dall'ASSOCIAZIONE ARTISTICO-CULTURALE ACTEA a.p.s., con il patrocinio del Comune di Modena, della Regione Emilia Romagna e dell'Ambasciata della Repubblica di Bulgaria. Il CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO 'NICOLAJ GHIAUROV', alla sua quinta edizione, è intitolato al grande cantante lirico bulgaro di fama mondiale Nicolaj Ghiaurov, naturalizzato modenese e marito dell'indimenticabile soprano Mirella Freni che, assieme a Luciano Pavarotti, ha portato in alto nel mondo il nome della città di Modena.

Negli anni il concorso ha riscosso un successo sempre crescente, sia di pubblico che di iscrizioni; nella presente edizione si è arrivati al numero senza precedenti di ben 185 cantanti iscritti provenienti da tutto il mondo. Tra questi, attraverso due eliminatorie condotte da una giuria di grande prestigio e competenza, verranno selezionati i 15 artisti più promettenti che parteciperanno alla serata conclusiva del 10 dicembre. Il celebre tenore Chris Merritt quest'anno presiederà la prestigiosissima giuria, della quale fanno parte artisti di fama internazionale come Cecilia Gasdia, soprano e Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, il pianista M°Vincenzo Scalera, accompagnatore dei più importanti cantanti lirici del mondo, il M° Fulvio Macciardi, Sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna, il tenore Anatoli Goussev, consulente artistico del Teatro Astana Opera e Teatro di Krasnoiarsk, il tenore Gianni Coletta (che è anche il direttore artistico del Concorso), manager di importanti agenzie come Virginio Fedeli, Christian Starinieri e Jordi Pujal (che è anche presidente di Amici dell'Opera di Sitges- Casino Prado, in Spagna), esperti del settore della musica e spettacolo quali Micaela Magiera - promotrice culturale - e Eddy Lovaglio, presidente di Parma OperArt e dell'Associazione Actea. I quindici cantanti si esibiranno ognuno in un’aria del proprio repertorio interpretando brani dei più grandi autori del melodramma.

I vincitori avranno una meritata visibilità partecipando ad un concorso internazionale ormai consolidato e prestigioso e riceveranno premi e borse di studio che permetteranno loro di iniziare una brillante carriera. Oltre ai premi del Concorso che andranno ai primi tre classificati, infatti, sono in palio anche il Premio 'Mirella Freni' al miglior under 30 e il Premio 'Nicolaj Ghiaurov' al miglior basso finalista, oltre eventualmente a ruoli lirici nelle produzioni per la stagione lirica di Parma OperArt . L’evento è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Modena , di Modena city of media arts, della Regione Emilia Romagna, dell'Ambasciata della Repubblica di Bulgaria e anche grazie alla generosità di importanti realtà culturali quali Highland Park Sister Cities Foundation (Usa). Al termine sarà previsto un momento dedicato al ricordo del grande Nicolaj Ghiaurov e, successivamente, saranno proclamati i vincitori delle borse di studio in palio.

Conduce la serata Francesca Mercury. L’ingresso è libero, si consiglia la prenotazione. Info: acteamodena@gmail.com , tel 339/2087236