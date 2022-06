La musica senza confini al Festival Mundus. L'edizione 2022 si apre col concerto di Noa

Ingresso unico 10 euro. In caso di pioggia il concerto verrà annullato

Sarà il concerto di NOA, dal titolo “30th Anniversary tour”, ad aprire la 27^ edizione di MUNDUS, che prende il via sabato 25 giugno da Carpi, in Piazza Martiri, alle ore 21:30. È questa la prima data della celeberrima rassegna musicale curata da ATER Fondazione, dal significativo sottotitolo la musica senza confini. Ingresso unico 10 euro. In caso di pioggia il concerto verrà annullato.

Il concerto dell’artista israeliana è una celebrazione in quartetto dei 30 anni della sua straordinaria carriera internazionale, partita proprio dall'Italia nel 1992, un viaggio tra passato e presente, dagli ultimi album "Letters to Bach" (2019) e "Afterallogy" (2021) alle hit della sua carriera, a partire dal disco "Noa" prodotto da Pat Metheny nel 1994.

Talentuosa artista che non solo vanta una straordinaria carriera (cinque volte ospite del Festival di Sanremo, più volte invitata ad esibirsi per il Papa, Cavaliere e Commendatore della Repubblica Italiana), ma si contraddistingue anche per l’importante impegno sociale, è infatti Ambasciatrice FAO nel Mondo. Attraverso la sua straordinaria voce, che ha pochi eguali al mondo, è spesso portatrice di temi civili complessi, i suoi concerti e le sue canzoni sono un vero e proprio viaggio nei territori dell'amore, della compassione, dell'uguaglianza, della comprensione reciproca tra i popoli e le religioni del mondo.