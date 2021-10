La Nordwestdeutsche Philharmonie inaugura la stagione di concerti al Teatro Pavarotti

Si aprirà domenica 10 ottobre 2021 la stagione di concerti al Teatro Comunale di Modena con la Nordwestdeutsche Philharmonie, complesso sinfonico tedesco di prestigio internazionale diretto da Jonathon Heyward con la solista Ying Li al pianoforte. Per offrire al pubblico più capienza nonostante le limitazioni anti covid, il Teatro ha previsto un doppio spettacolo, alle ore 17 e alle 20.30. Il programma si concentra sui grandi capolavori del classicismo tedesco, con il Concerto KV 488 per pianoforte e orchestra di Mozart e la Prima Sinfonia di Beethoven.

Fondata nel 1950 con il compito di nutrire il panorama musicale nella regione della Westfalia orientale, l’orchestra appare regolarmente presso sale quali Concertgebouw di Amsterdam, Tonhalle di Zurigo, Great Festival Hall di Salisburgo ed è ospite dei principali centri musicali di Danimarca, Austria, Olanda, Italia, Francia, Spagna, Polonia, Giappone e Stati Uniti con all’attivo ogni anno più di 100 concerti fra Europa e Stati Uniti e una produzione discografica di oltre 200 incisioni.

Ying Li è una giovane prodigio, diplomata al Curtis Institute di Boston e alla Julliard School di New York qualità, che si è esibita come solista a fianco delle orchestre di Philhadelpia, San Pietroburgo, Orchestra Accademia Teatro alla Scala e Longwood Symphony Orchestra. Ha suonato come solista in importanti sale da concerto quali il Teatro alla Scala, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Merkin Hall a New York, Harris Concert Hall a Memphis, New World Center a Miami, Chicago Cultural Center, ACT Concert Hall in Giappone.

Jonathon Heyward, da poco direttore principale dell’orchestra, sarà impegnato nei prossimi mesi con la London Symphony, BBC National Orchestra of Wales e BBC Symphony nel Regno Unito; ha recentemente debuttato alla Royal Opera House con Knife of Dawn di Hannah Kendall, e la direzione di Lost in the Stars di Kurt Weill con la Los Angeles Chamber Orchestra e la prima mondiale della nuova opera di Giorgio Battistelli, Wake, con la Birmingham Opera Company.

Biglietti online, telefonici (0592033010) o alla biglietteria di Corso Canalgrande 85.

