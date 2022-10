Limidi di Soliera, concerto di Ognissanti nella Chiesa di S. Pietro in Vincoli

Dopo il successo a “The Voice Senior” ritorna a Limidi (Modena) Lalo Cibelli col suo nuovo spettacolo.

Martedì 1 novembre 2022, ore 21.00, a Limidi (Mo) nella Chiesa di S. Pietro in Vincoli (via Limidi n. 1144) un appuntamento ormai tradizionale, in occasione della Festa di Ognissanti: spettacolo musicale con vari artisti. Voci: Lalo Cibelli, Betta Sacchetti, Eva Collicelli, Giulia Barozzi, Sarita Savigni. Piano forte: Alle Fogliani; Minimal drum: Andrea Burani; Chitarra: Andrea Ciccio Solieri.

Una ricerca musicale per concentrarsi sul privato, intimo bisogno dell’uomo di aspirare al pensiero mistico, all’alto, al mistero trascendente, alla riflessione del desiderio di comprendere e conoscere un disegno superiore, al di là di qualsiasi regola religiosa o appartenenza.

Una interessante e piacevole serata musicale nella bella cornice e nell’acustica della Chiesa di Limidi. L’evento, organizzato in collaborazione tra il Centro polivalente il circolo anspi “don Milani” e la Parrocchia di Limidi, fa parte del programma di Incontri Culturali, tutti con ingresso libero e gratuito, organizzati dal Gruppo Cultura del Centro Polivalente di Limidi, col contributo della Fondazione Campori di Soliera (Modena).

Il programma completo, con altri eventi e con informazioni su eventuali sopravvenute modifiche nelle date e contenuti delle iniziative, è reperibile iscrivendosi al gruppo Facebook: Spazio Cultura del Centro Polivalente di Limidi.