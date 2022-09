Modena, concerto del gruppo Ologramma nel centenario della Lega Italiana Lotta Tumori

Al BPER Forum Monzani di Modena, sabato 1 ottobre alle ore 21, un Concerto per celebrare i primi cento anni di servizio ai pazienti, ai famigliari e a tutti i cittadini della Lega Italiana Lotta Tumori di Modena con il Gruppo Corale Strumentale Ologramma.

In un secolo di vita, LILT, ha contribuito attivamente a fare la differenza su diagnosi precoce e corretti stili di vita, assistenza ospedaliera e riabilitazione, elementi cruciali per aumentare le aspettative e la qualità di vita nei pazienti oncologici

Quando la Lega italiana lotta contro i tumori è nata, 100 anni fa, una diagnosi di cancro lasciava poche speranze di vita, oggi il contrasto della malattia ha nuovi orizzonti. Lo sa bene il presidente di Lilt Modena, Claudio Dugoni, che da sempre tiene alta l’attenzione sull’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita. I progressi della ricerca, la maggiore consapevolezza rispetto all’importanza della diagnosi precoce e l’azione di sensibilizzazione messa in campo da Lilt hanno fatto la differenza. Per celebrare i 100 anni insieme alla cittadinanza LILT ha organizzato, insime al Gruppo Corale e strumentale Ologramma un concerto speciale che si terrà sabato 1 ottobre alle ore 21 presso il BPER Forum Monzani (via Aristotele, 33 a Modena)

"I pionieri della LILT – ci dice il Presidente Dugoni – nel lontano 1922 decidono di iniziare questa lunga battaglia contro il cancro, quando le parole prevenzione, assistenza, ricerca e riabilitazione avevano un significato diverso da quello a cui siamo abituati noi. Si iniziano a mettere in campo una serie di azioni che andavano dallo studio della malattia alla diffusione della prevenzione alla sensibilizzazione della popolazione alla presenza di medici per curare al domicilio i pazienti (la Sezione di Modena fu antesignana nel 1989) alla presenza dei volontari presso i reparti di cura. Le campagne, i servizi e le azioni di volontariato svolti in questi primi cento anni sono stati tantissimi.

La LILT di Modena ha avuto la lungimiranza di essere la prima voce di questa patologia che l’hanno condotta attualmente a svolgere servizi di assistenza e accoglieza ospedaliera per pazienti e famigliari, servizi di trasporto gratuito alle cure, attività di prevenzione primaria nelle piazze e nelle scuole e secondaria con visite mirate di prevenzione del tumore del seno, della prostata, del distretto testa-collod ha avuto la forza di fare rete anche con altre associazioni per diffondere la prevenzione".