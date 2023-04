Al Comunale un concerto-omaggio al compositore estone Arvo Pärt

Prosegue mercoledì 5 aprile alle 20.30 la stagione concertistica del Teatro Comunale di Modena con un concerto dedicato alla musica del celebre compositore estone Arvo Pärt interpretato dalla Tallinn Chamber Orchestra e dall’Estonian Philharmonic Chamber Choir diretti da Tonu Kaljuste. In programma i brani Silouans Song, Magnificat, Cantus in memoriam Benjamin Britten, Nunc dimittis, Trisagion e Adam’s Lament.

La Tallinn Chamber Orchestra vanta una lunga collaborazione con l’Estonian Philharminic Chamber Choir. Entrambi i complessi sono stati fondati da Tõnu Kaljuste. Le loro esibizioni e registrazioni discografiche congiunte, come il Te Deum di Arvo Pärt, hanno ottenuto grande successo e molteplici riconoscimenti internazionali. L’Estonian Philharmonic Chamber Choir è tra gruppi musicali estoni più famosi nel mondo e tiene circa settanta concerti a stagione, in Estonia e all’estero. Le sue incisioni discografiche (per ECM, Virgin Classics, Carus, Harmonia Mundi, Ondine) hanno ricevuto 15 nomination per i Grammy Awards fra cui due premi per la miglior performance corale, entrambe le volte con opere di Arvo Pärt. Nel 2020 il BBC Music Magazine ha nominato l’EPCC tra i migliori dieci cori di tutto il mondo.

Arvo Pärt è uno dei più noti compositori viventi. La sua musica, definita ‘minimalismo sacro’, è apprezzata per la dimensione spirituale, la semplicità dell’ascolto e la trasparenza emotiva. Nato nel 1935 a Paide, in Estonia, dopo gli studi al Conservatorio di Stato di Tallinn ha lavorato come ingegnere del suono per la Radio Estone. Dalla fine degli anni Sessanta Pärt ha iniziato la propria attività come compositore. Il 1984 ha segnato l'inizio della sua collaborazione creativa con l'illustre etichetta ECM Records e il produttore Manfred Eicher, e la prima registrazione di Tabula rasa. Da allora la sua musica è stata eseguita e registrata dalle migliori orchestre e interpreti del nostro tempo. Nel 2010 Pärt è tornato in Estonia, dove oggi risiede. L'opera di Pärt è ricca e versatile e comprende molte composizioni su larga scala per coro e orchestra, quattro sinfonie e opere per solisti e orchestra, oltre a numerosi brani corali e di musica da camera. La maggior parte delle sue opere si basa su testi sacri e liturgici.

Biglietti, da 10,50 a 30€ salvo riduzioni. Biglietti online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010.