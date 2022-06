All'Auditorium Ghiaurov un concerto-omaggio a Julian Bream

Il 9 Giugno, ore 20,30, presso l'Auditorium Ghiaurov, sarà presentato il Concerto omaggio a Julian Bream (1933 - 2020), curato dall'ISSM Vecchi Tonelli, ed eseguito dai chitarristi Giulio Cecchi e Lorenzo Pampaloni.

Il concerto è un omaggio alla figura di Julian Bream, un chitarrista che ha rappresentato una delle tappe fondamentali dell'evoluzione del moderno repertorio per chitarra. La formazione di Bream si svolse in un'epoca in cui l'insegnamento della chitarra non esiste va a livello accademico, tuttavia riuscì a mettersi in luce nel mondo dei circoli amatoriali inglesi del dopoguerra, grazie al suo straordinario talento. Bream è riuscito a collaborare attivamente con alcuni dei più importanti compositori del Novecento, portando così avanti, idealmente, l'operato di Andrès Segovia, che stimolò i compositori non chitarristi a scrivere per lui un nuovo repertorio che desse lustro alla strumento.