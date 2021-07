La musica hollywodiana sbarca a Castelfranco Emilia con la Toscanini Next

La grande musica hollywodiana pronta a sbarcare a Castelfranco Emilia. Sabato sera 24 luglio, a partire dalle 21.00, sul palco di piazza Garibaldi sarà infatti protagonista la Toscanini Next, pronta a offrire al pubblico presente un importante repertorio di brani in omaggio ai film più famosi di sempre della storia di Hollywood portando in scena, nel contempo, un progetto innovativo sviluppato in collaborazione e con il sostegno della rete culturale della Regione Emilia Romagna.

Nata infatti per dare una formazione trasversale e un’opportunità di lavoro a giovani musicisti, la Toscanini Next è un’orchestra formata da 51 musicisti under 35 che nasce e si sviluppa in Emilia Romagna, con una forte impronta nazionale, al servizio della comunità. L’interazione e la commistione tra generi e stili è la cifra di riconoscimento della sua attività produttiva. L’orchestra ricerca infatti sempre nuovi repertori in grado di coinvolgere generi e stili differenti, dal jazz al contemporaneo, dal musical all’elettronica, fino alla musica da cinema. Tutto questo, unendo sonorità classiche al pop sinfonico e offrendo ai giovani orchestrali la possibilità di confrontarsi con il repertorio sinfonico e cameristico più impegnativo, affascinante e popolare della musica classica, contribuendo contemporaneamente alla sua diffusione e valorizzazione. L’obiettivo, infatti, è quello di portare la musica nelle piazze, nei teatri, nei luoghi della cultura e della memoria, entrando nel tessuto connettivo dei territori visitati e avvinandosi sempre di più al pubblico.

L’ingresso è come sempre gratuito, previa prenotazione su eventbrite.it.

