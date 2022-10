L’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna apre la stagione della classica a Carpi

Inizia domenica 30 ottobre il programma di Musica classica del Teatro comunale di Carpi: ospite del primo appuntamento sarà l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta dal maestro Marco Boni, con il musicista russo Boris Belkin violino solista.

In programma il “Concerto n. 2 op. 63 in sol minore per violino e orchestra” e la “Sinfonia n. 1 op. 25 in re maggiore - Sinfonia Classica" di Sergej Prokofiev, e “Le bœuf sur le toit, op. 58“ di Darius Milhaud. Il concerto inizia alle ore 17.

Informazioni e biglietteria: InCarpi (Sala ex-Poste di Palazzo dei Pio piazza Martiri, 64; incarpi@comune.carpi.mo.it Tel. e WhatsApp 059649255) da martedì a domenica e festivi ore 10-18: il servizio biglietteria termina 30 minuti prima della chiusura; oltre ai singoli biglietti per tutte le date della stagione, è ancora possibile acquistare “abbonamenti liberi”, la nuova formula che prevede un “carnet” di almeno cinque biglietti, a sconto crescente e senza diritti di prevendita, con posto variabile (a differenza dell’abbonamento tradizionale): 5-6 spettacoli scontati del 20%, 7-8 con sconto del 30%, e da 9 in su al 50%.

Gli spettacoli del Comunale sono anche acquistabili su www.vivaticket.com.