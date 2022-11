L'organista Stefano Pellini in concerto per l'apertura dell'A.A. del Salotto Magico

Domenica 13 novembre alle ore 15, presso la Chiesa di san Pietro a Modena si terrà il tradizionale concerto di apertura dell'Anno Accademico del Salotto Magico APS, Università per tutte le età.

Organizzato in collaborazione con il Festival ArmoniosaMente, con la Parrocchia di San Pietro, la Comunità benedettina di San Pietro, il Comune di Modena e la Circoscrizione 1, il concerto sarà affidato all'organista modenese Stefano Pellini, che sull’antico organo monumentale della Chiesa proporrà musiche di J S Bach e di C. Franck nel secondo centenario della nascita. Saranno eseguiti due funambolici preludi e fuga di Bach, il celebre concerto di Vivaldi trascritto da Bach stesso e il Preludio op 18 di C. Franck, una delle pagine più alte del Romanticismo musicale.

L’ingresso è gratuito.