Il concerto a quattro mani "Musica di Festa" fa risplendere l'organo cinquecentesco di San Pietro

Nell'ambito delle festività per la festa del patrono, la Parrocchia di San Pietro di Modena, in collaborazione con l'Associazione Amici dell'Organo APS, organizza il concerto "Musica di Festa" venerdì 28 giugno alle 21. Nella Chiesa di San Pietro Stefano Pellini e Davide Zanasi (organo a quattro mani), con la partecipazione del trombettista Innocenzo Caserio, proporranno musiche del repertorio barocco e romantico; in programma pagine originali a quattro mani di Mozart e trascrizioni d'epoca da Händel, tra cui il celebre "Coronation Anthem", il barocco Concerto per tromba del bolognese Torelli e altre composizioni dal carattere festoso e brillante.

Per l'occasione l'organo di San Pietro, che vanta origini cinquecentesche, è stato oggetto di cura e revisione della Ditta Ruffatti di Padova, casa d'organi che costruisce strumenti in tutto il mondo, la stessa che lo ha ricostruito e restaurato: un'occasione per ascoltarne la voce antica e cristallina. Pellini e Zanasi sono organisti titolari della Cattedrale, entrambi con importante e copiosa attività concertistica, didattica e divulgativa; il giovanissimo Caserio è attivo in importanti produzioni musicali in alcune delle maggiori orchestre nazionali. L'ingresso è gratuito.