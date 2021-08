Concerto per organo e voce soprano, con Giulio Bonetto e Li Xinwei a Ligorzano di Serramazzoni

Mozart, Rossini e Frescobaldi sono tra i compositori scelti dal soprano Li Xinwei e dall’organista Giulio Bonetto per il concerto in programma domenica 8 agosto, alle 21, a Ligorzano, nella chiesa parrocchiale.

Il concerto, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente” è a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19. È necessario, quindi, essere in possesso del Green pass da presentare all’ingresso e si consiglia di arrivare muniti di mascherina e un po’ in anticipo in modo da distribuirsi con calma nei posti a sedere.

Li Xinwei e Giulio Bonetto propongono un programma di musica sacra ma non solo che si sviluppa dall’epoca barocca di Stradella, Frescobaldi e Mozart per arrivare a Gioacchino Rossini e chiudere con l’Ave Maria del contemporaneo William Gomez.

La rassegna “ArmoniosaMente”, che festeggia la sua decima edizione, è organizzata dalle associazioni Amici dell’organo “J.S. Bach” e da Cantieri d’arte, con il contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e del Salotto Magico. Come è ormai tradizione, la rassegna, che prosegue fino a settembre, si sviluppa in chiese, pievi e abbazie di tutto il territorio provinciale, in particolare in Appennino, ma prevede anche appuntamenti in parchi e luoghi aperti per concerti itineranti e a contatto con la natura. Al programma aderiscono i Comuni di Bastiglia, Ravarino e Castelnuovo in pianura, di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montese, Pavullo e Riolunato in Appennino, oltre a numerose parrocchie e associazioni locali.

Gli artisti

Li Xinwei, soprano lirico, si è laureata in Canto con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio centrale di Pechino e si è trasferita in Italia nel 2016 per perfezionarsi. Ha debuttato con successo in “Così fan tutte” di Mozart e nella “Traviata” di Verdi. Tiene regolarmente concerti con orchestre e gruppi strumentali in numerose città italiane.

Giulio Bonetto ha iniziato a studiare pianoforte sotto la guida del padre Roberto, organista e docente al Conservatorio di Verona. Si è diplomato nel 2018 al Conservatorio di Rovigo e ha poi seguito numerosi master di prassi esecutiva e improvvisazione. Nello stesso anno ha fondato l’associazione Tuba major di cui è direttore artistico e con la quale organizza il Festival europeo d’organo in Verona.