Il batterista Paolo Pellegatti in concerto allo Smallet Jazz Club con il suo trio

Venerdì 15 aprile alle ore 21.00, l'Associazione Amici del Jazz Modena propone, presso lo Smallet Jazz Club, il concerto "Paolo Pellegatti - The New Trio". Nadir Music presenta lo spettacolo che vede Paolo Pellegatti a batteria e percussioni, Giancarlo Porro ai sassofoni e Marco Farello per piano e tastiere.

Dopo il sold out della pianista americana Champian Fulton, si torna in Italia con un altro maestro della batteria jazz con il suo nuovo Trio.

Tre musicisti di fama internazionale per un repertorio che comprende i grandi classici e qualche brano originale, sempre improntato sulle sonorità tipiche dell’«organ trio» e sulle doti artistiche dei tre interpreti: Paolo Pellegatti alla batteria, Giancarlo Porro al sax e Marco Farello piano e tastiere

Batterista di livello internazionale, Paolo Pellegatti, che proviene dalla scuola di Enrico Lucchini e dagli insegnamenti di Ed Kaspick e Joe Hunt, ha frequentato anche il Berklee College of Music di Boston. Le sue prime esperienze professionali sono legate al club «Il Capolinea» di Milano e alle collaborazioni coni più grandi jazz men internazionali: Enrico Rava, Giorgio Gaslini, Massimo Urbani, Freddie Hubbard, Chet Baker, Dizzy Gillespie, Bob Berg, Joe Lovano, Lee Konitz, e molti altri. Tra il 1979 e il 1981 ha fatto parte del quartetto di Franco Cerri. Con quest’ultimo e con Enrico Intra ha poi suonato fino al 1996. Dal 1997 guida diverse formazioni che riunisce sotto il nome di «Natura Mediterranea» e nelle quali coinvolge spesso anche ospiti internazionali. Intensa è anche la sua attività come docente ed organizzatore di prestigiosi eventi musicali e teatrali. Sua l’idea di creare, nel 2000, La Drummeria, una super band di batteristi, con Ellade Bandini, Walter Calloni, Maxx Furian e Christian Meyer.

Attivo come turnista dal 1979, Giancarlo Porro suona il sax e il clarinetto collaborando anche con artisti di musica leggera (Alberto Fortis, Enrico Ruggeri, ecc.) e con le orchestre presenti negli show televisivi. In ambito jazzistico, anche lui è legato al Capolinea e ha fatto parte della band del club dal 1981 al 1983. È stato anche tra i fondatori della Big Band Jazz Class, unica orchestra di jazz italiana che ha collaborato stabilmente con l’ente lirico «I Pomeriggi Musicali» di Milano, con all'attivo più di 200 concerti e prestigiosi ospiti quali: R. Cuber - B. Mintzer – B. Kessel P. Woods - F. Boland - E. Morricone - F. Ambrosetti - Lee Koniz. Nel 1992 al “Palatrussardi” ha suonato per Steve Wonder nell'unica data Italiana del “ Natural Wonder tour”. Dal 1997 milita nella JW Orchestra diretta dal multi strumentista e arrangiatore Marco Gotti suonando nei numerosi progetti tutti i sax i clarinetti ed il flauto. In questi anni la JW, oltre a centinaia di concerti, ha registrato numerosi album con progetti originali, ( L. Armstrong – Beatles- E. Morricone – G. Verdi – W.A. Mozart – G. Mahler ) ospitando personaggi storici della musica afroamericana.

Marco Farello Nasce a Genova nel 1963. Dopo il primo ciclo di studi classici nella sua Liguria, nel corso degli anni ’80 si trasferisce a Milano, dove inizia ad esibirsi presso i locali di “pianobar” dell’area milanese e successivamente anche all’estero.

Si avvicina alla Musica Jazz grazie all’incontro con il Maestro Sante Palumbo, che ritroverà nuovamente diversi anni più tardi per frequentare il suo corso di Perfezionamento di Pianoforte Jazz presso l'Accademia Musicale "Città di Castellanza".

Alla fine degli anni ’90 realizza delle composizioni per una nota “soap” statunitense e per alcune edizioni della serie “Overland”, trasmesse sulle reti RAI; altri suoi lavori sono tuttora utilizzati in produzioni e pubblicità sulle reti Mediaset.

Nel 2010 fonda il gruppo “Evolution Quartet” realizzando originali rivisitazioni in chiave Jazz/Funk ed entra a far parte del gruppo di Chicago Blues “Rolling Quintet”, esibendosi principalmente nell’area del centro Italia.

Nel 2014 ritorna a Milano e un anno più tardi fonda Brothers in Jazz, formazione con la quale sta realizzando un progetto discografico dedicato a brani della canzone d’autore Italiana, arrangiati con armonie e sonorità tipiche del Jazz.

Partecipa a diversi appuntamenti per "Universiter in concerto", la stagione concertistica organizzata a Villa Pomini dall'Accademia Musicale "Città di Castellanza" con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura, eseguendo brani di Thelonious Monk, Miles Davis, Charlie Parker, John Coltrane, George Gershwin, Sergej Rachmaninov e brani propri.

Biglietti € 15,00, minori di 25 anni € 10,00. Biglietti acquistabili in loco o al seguente link link. SMALLET JAZZ CLUB, presso ABATE ROAD 66 Via Niccolò Dell’ Abate 66 Modena per info 345 7902481.