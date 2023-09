All'Ecovillaggio di Montale un concerto (e una piazza) per Luciano Pavarotti

Sarà una giornata particolare, quella di mercoledì 6 settembre, sia per gli imprenditori di Ecovillaggio di Montale che per l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone. Nel pomeriggio, infatti, è prevista, all’interno del comparto residenziale ad impatto zero di Montale, l’inaugurazione di Piazza Pavarotti con la presenza di Nicoletta Mantovani, mentre alla sera si terrà un concerto celebrativo per rendere onore al Maestro a 16 anni dalla sua scomparsa.

La nuova piazza, intorno alla quale si sviluppa il complesso residenziale, vuole essere un omaggio al compianto maestro modenese Luciano Pavarotti, che dimora proprio nella frazione di Montale.

Dopo l’inaugurazione, sempre nella giornata del 6 settembre, alle ore 21, Ecovillaggio ospiterà un concerto celebrativo organizzato dal Comune di Castelnuovo Rangone, in onore del grande Luciano Pavarotti, nel sedicesimo anniversario dalla sua scomparsa. A esibirsi sarà un quartetto formato dal mezzosoprano Daniela Pini, accompagnata al flauto da Giovanni Mareggini, al clarinetto da Giovanni Picciati e al pianoforte da Marta Cencini. Le musiche sono di Giovanni Bottesini, Ernesto Cavallini, Achille Peri, Gioachino Rossini e Amilcare Ponchielli.

I lavori all'Ecovillaggio

La piazza intitolata al Tenorissimo si appresta a diventare il nuovo punto di aggregazione e di socialità nel cuore dell’ecoquartiere, sede del nuovissimo Centro Servizi, primo edificio ad uso pubblico costruito nella massima classe energetica A4 ed nZEB, dove troveranno spazio servizi per la comunità: un bio-market, un bistrò, un ristorante e una palestra.

In zona, poi, stanno per iniziare i lavori per la realizzazione del nuovo Nido di Montale, anch’esso realizzato in classe A4 nZEB, investimento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e possibile grazie al PNRR e all’impegno di Ecovillaggio assunto in sede di convenzione urbanistica.

Questo il commento dell’imprenditrice di Ecovillaggio Silvia Pini:

“E’ un grande onore poter intitolare la piazza di Ecovillaggio al Tenorissimo Pavarotti. Desideriamo possa essere un luogo d’incontro caratterizzato dalla sinergia tra gli elementi fondanti del benessere: biofilia, alimentazione sana e movimento con sfondo musicale. Tutti i servizi saranno coinvolti in un rapporto complementare ed equilibrato, per offrire alle persone gli strumenti per condurre uno stile di vita sano in armonia con la natura e in linea con gli obiettivi di Agenda ONU 2030”.