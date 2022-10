"Rida senza dare nell'occhio!", Marco Pedrazzi a Nonantola

Mercoledì 26 ottobre alle ore 21:00 presso la Biblioteca - Giardino Officine Culturali di Nonantola (in via Provinciale Ovest 75, ingresso laterale da via Rebecchi) si terrà un appuntamento speciale per gli Amici della Musica di Modena, la lezione-concerto "Rida senza dare nell'occhio!".

Il pianista e divulgatore Marco Pedrazzi ci guiderà attraverso l'umorismo nella musica di Rossini e Satie: due compositori estremamente differenti, per stile e generi musicali sperimentati, ma inaspettatamente simili per lo spirito che anima la loro musica. In particolare, le loro opere pianistiche si assomigliano in modo incredibile: la leggerezza, il distacco e l’ironia sono i mezzi musicali che entrambi adottano per osservare e descrivere il mondo, ricorrendo ad analoghi espedienti narrativi ed espressivi spesso dagli esiti curiosi e divertenti. Così Marco Pedrazzi racconterà le storie descritte dai loro brani e ricostruirà la curiosa vita dei due autori attraverso lettere e testimonianze.

Marco Pedrazzi (Bologna, 1994) si laurea in pianoforte con lode e menzione d’onore sotto la guida di Massimo Neri presso l’ISSM Vecchi-Tonelli di Modena. Nel 2019 si specializza con lode in musica da camera con Pierpaolo Maurizzi presso il Conservatorio A. Boito di Parma, e con Claudio Pasceri presso l’Accademia di Musica di Pinerolo. Attualmente studia Composizione con Antonio Giacometti presso il Vecchi-Tonelli di Modena. Ha scritto su commissione per festival quali “FestivalFilosofia” di Modena, “EstOvest Festival” di Torino, “AngelicA” di Bologna, “Corti Chiese e Cortili” di Bologna, “ErrePomeriggi” di Torino. Nel 2019 alcuni suoi brani sono stati eseguiti oltreoceano presso l’Instituto Villa-Lobos di Rio de Janeiro, e presso le università? di Melbourne e Sydney. La collaborazione con i registi Lorenzo Stanzani e Mauro Bartoli lo ha portato a comporre le colonne sonore dei documentari “Quanto resta della notte?” (RAI, 2012), e “The Forgotten Front” (RAI2, 2020). Dedito alla divulgazione musicale con numerose lezioni-concerto e? fondatore del Collettivo In.NovaFert con cui organizza concerti, festival e compone collettivamente, come testimonia l’ultima loro commissione da parte della Biennale Musica di Venezia per ottobre 2020.