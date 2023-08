“Armoniosamente”, concerto di Ferragosto con Stefano Pellini a Roccapelago 

Splendori del barocco tra il Regno delle Due Sicilie e la penisola iberica” è il titolo del concerto di Ferragosto per organo solo con il maestro Stefano Pellini, in programma martedì 15 agosto, alle 21, a Roccapelago, nella chiesa parrocchiale della Conversione di San Paolo nell’ambito della rassegna “ArmoniosaMente”.

Il concerto sarà preceduto, a partire dalle 20, da una breve conferenza del professor Enzo Ferroni dedicata agli assalti ai castelli del Frignano raccontati nel Codice Lucchese di Giovanni Sercambi. Seguiranno una visita al Museo delle mummie di Roccapelago con la professoressa Rachele Merola e da una presentazione della storia e dell’arte della chiesa della Conversione di San Paolo a cura di don Paolo Boschini. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il maestro Stefano Pellini suonerà l’organo Traeri costruito nel 1722 custodito nella chiesa proponendo un programma che si apre con la Toccata aperta d’organo di Alessandro Scarlatti e prosegue con due brani di frate Antonio Martin y Coll e Sonate di Giovan Battista Pergolesi, Domenico Scarlatti e Domenico Cimarosa.

Giunta alla dodicesima edizione, la rassegna “ArmoniosaMente” propone un ricchissimo calendario di concerti in chiese, pievi e parchi di tutta la provincia di Modena che proseguirà fino a ottobre. La manifestazione è realizzata dall’associazione Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” con la direzione artistica di Stefano Pellini, in collaborazione con Cantieri d’arte e i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Regione Emilia - Romagna.

Stefano Pellini, nato a Modena, si è diplomato in Organo con il massimo dei voti e ha completato i percorsi formativi di II livello in Discipline Musicali (Organo) e Didattica della Musica, entrambi con lode per poi perfezionarsi con maestri di livello internazionale. Svolge un’intensa attività concertistica sia in veste di solista sia in varie formazioni. Ha inaugurato restauri di importanti organi storici e di strumenti di nuova concezione. Ha inciso “Riverberi, 900 e oltre” per Elegia Records e sue registrazioni sono state trasmesse dalla Radio Vaticana. Il cd monografico dedicato alla musica di J. S. Bach ha riportato il giudizio “eccezionale” della rivista “Musica”; del 2020 è il cd dedicato a G. F. Händel.

Membro della commissione Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Modena – Nonantola e nominato consulente per gli organi del territorio diocesano, è organista presso l’abbazia di San Pietro di Modena e presso la chiesa di Santa Maria delle Assi in Modena – ove ha inciso il cd “Organ music around Via Aemilia”. Membro della giuria in concorsi organistici internazionali, ha tenuto oltre settecento concerti in Italia e all’estero (Europa, Giappone, Usa).