Musica settecentesca alla Parrocchia di San Pancrazio Martire

Sabato 22 ottobre alle ore 15.30, la Parrocchia di San Pancrazio (Ponte Alto, Strada Naz. per Carpi 610) offre un momento culturale alla scoperta della chiesa parrocchiale, adagiata sull'argine del Secchia e scrigno di numerosi tesori artistici, tra i quali spicca un organo settecentesco di Domenico Traeri, che dal 1708 fu organaro del Duca di Modena: lo strumento, decorato coi colori bianco e oro e dotato di portelle, è uno degli esempi più belli dell'organaria emiliana. Sarà l'occasione per ascoltarne i suoni antichi dalle mani del maestro modenese Stefano Pellini, che proporrà un momento musicale con brani del periodo barocco atti a mettere in luce le caratteristiche dello strumento. L'ingresso è gratuito.