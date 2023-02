Placard Wind Quintet, musica all'Hangar Rosso Tiepido

Domenica 12 febbraio alle ore 17.00 presso l’Hangar Rosso Tiepido a Modena si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Concerti d’oggi, curata e organizzata dagli Amici della Musica di Modena. Si esibirà il Placard Wind Quintet, formatosi durante il biennio 2018/2019 all’interno dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano. É proprio in quest’ambito di eccellenza italiana che i cinque giovani musicisti: Yuri Guccione, flauto traverso; Carlo Ambrosoli, oboe e corno inglese; Giona Pasquetto, clarinetto; Luca Medioli, corno e Camilla Di Pilato, fagotto.

Il Quintetto ha già al suo attivo numerosi concerti e collaborazioni, tra le quali con Milano Classica in Palazzina Liberty, Fondazione Piseri, Associazione Endas Varese, Università Statale di Milano e Rassegna concertistica città di Bussero organizzata da Associazione Manifestare Opportunità, Wunderkammer Orchestra e Teatro Regio di Parma. Il concerto, intitolato "North Winds", presenterà il Quintetto di Carl Nielsen, uno dei capisaldi del repertorio originale per quintetto di fiati, insieme a una selezione di suggestivi brani della tradizione popolare scandinava, che saranno illustrati dai cinque musicisti attraverso momenti di dialogo e brevi esempi musicali.

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. Anche i Soci AdM 2022 avranno diritto al biglietto ridotto (se Soci sottoscrittori) o al biglietto gratuito (se Soci sostenitori). Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala.

Per informazioni: tel 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it.