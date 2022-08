Organo e voce protagonisti a Pompeano di Serramazzoni

Il duo formato dall’organista Andrea Trovato e dal soprano Silvia Martinelli è protagonista del concerto in programma sabato 20 agosto, alle 21, a Pompeano di Serramazzoni, nella chiesa parrocchiale di San Geminiano. Il concerto sarà preceduto, alle 20, da una conferenza itinerante attraverso l’antico borgo di Pompeano per scoprirne, con la guida di Pierluigi Piumi, storia, cultura e architettura. L’appuntamento fa parte della rassegna “ArmoniosaMente” ed è organizzato in collaborazione e con il sostegno della Parrocchia di Pompeano.

I due artisti eseguiranno brani di Bernardo Pasquini, Antonio Vivaldi (la “Salve Regina” e il “Quia respexit” dal Magnificat), Domenico Zipoli, Johann Sebastian Bach, Pellegrino Tomeoni, Vincenzo Bellini (anche per lui la “Salve Regina”) e, da ultimo, Haendel.

“ArmoniosaMente”, la rassegna che fino a settembre attraversa tutto il territorio modenese con un ricco calendario di concerti in chiese, pievi e parchi, è realizzata con la direzione artistica di Stefano Pellini e Davide Burani dalle associazioni Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” e Cantieri d’arte, in collaborazione con i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Fondazione di Modena, nell'ambito del Bando "Mi metto all'opera", e della Regione Emilia - Romagna.

Silvia Martinelli, soprano, svolge un’ampia attività artistica sia nell’ambito della lirica che del concertismo. Diplomata in canto al Conservatorio di Perugia, è stata premiata in numerose competizioni nazionali e internazionali. È stata protagonista in numerose opere, riscuotendo sempre unanimi consensi di pubblico e critica. Artista versatile, è impegnata anche in ambito sinfonico, cameristico e liederistico, esibendosi in prestigiose sedi in Italia e all’estero.

Andrea Trovato, pianista e organista, conduce una brillante attività professionale che abbraccia le esperienze più varie, dal concertismo alla didattica. Attivo sia come solista che in formazioni da camera, spazia dalla musica antica a quella contemporanea, dalla lirica al repertorio sinfonico, collaborando con enti importanti come il Teatro del Maggio fiorentino e il teatro lirico “Verdi” di Trieste. Diplomato in Pianoforte con menzione d’onore, nel 1994, al Conservatorio di Firenze, si è perfezionato all’Accademia nazionale Santa Cecilia. Nel 2000 si è diplomato in Organo e composizione organistica, sempre a Firenze. Incide per diverse edizioni musicali ed è docente titolare di Pianoforte principale al Conservatorio di Firenze.