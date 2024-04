All'Hangar Rosso Tiepido il concerto "Prohibited Tapes" del duo Fontana Petrucci

10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto

Prezzo 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto

Sabato 6 aprile alle 20:30 all’Hangar Rosso Tiepido a Modena (in via Emilia Est 1420/2) si terrà un altro appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. Si esibirà il duo formato da Michele Fontana al clarinetto e Gianmarco Petrucci alla marimba: due giovanissimi musicisti dal ricco curriculum e con numerose prestigiose collaborazioni già all'attivo che presenteranno al pubblico del Rosso Tiepido il progetto "Prohibited Tapes".

Il concerto utilizza la prassi esecutiva della musica elettronica preregistrata in simultanea con performance musicali in tempo reale. Il repertorio comprende un ampio spettro di stili, come esito di una vasta ricerca ai confini dei generi musicali: nella performance la tradizione colta dialoga con ritmi, sonorità e tecnologie attuali, che caratterizzano l'era digitale nella quale viviamo. Prohibited Tapes riesamina e trascende il rapporto tra virtuosismo umano e tecnologia digitale, creando una nuova forma di espressione musicale figlia del terzo millennio.

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I soci Amici della Musica sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i soci sostenitori entrano gratuitamente. E' possibile anche acquistare online i biglietti a un prezzo più conveniente (8,50 € il biglietto intero e 3,80 € il ridotto) sulla piattaforma OOOH.Events.

Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it.