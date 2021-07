Musica in Piazza Lusvardi, arriva a Soliera il Quintetto Ducale

Giovedì 15 luglio alle ore 21.00 presso Piazza Lusvardi a Soliera si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Note di Passaggio, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena.

Protagonista della serata, il cui programma spazierà da Haydn a Farkas, da Mozart a Ibert, sarà il Quintetto Ducale, composto da Comaci Boschi, Giovanni Fergnani, Silvia Puggioni, Caterina Madini e Dario Venghi. Il Quintetto Ducale eseguirà in questa occasione un programma dal doppio volto. Il primo volto è legato al Classicismo musicale ed in particolare agli autori più rappresentativi della loro epoca: Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Joseph Haydn, con alcuni dei loro più celebri Divertimenti. Dotata di estrema leggerezza e scorrevolezza, la forma del Divertimento è emblematica dell’epoca classica. Il secondo volto, invece – che avremo il piacere di conoscere nella seconda parte del concerto – è legato al repertorio moderno per la formazione di quintetto di fiati. Le Antiche Danze Ungheresi del XVII secolo sono probabilmente il brano più celebre scritto dal compositore Ferenc Farkas, che in questo lavoro omaggia la sua terra natale. Per concludere i Trois Pièces Brèves di Jaques Ibert, grandissimo estimatore degli strumenti a fiato e autore dalle note fresche ed eleganti tipiche dei francesi del suo tempo.

In caso di maltempo lo spettacolo sarà rimandato ad altra data. L’ingresso al concerto è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione registrandosi sulla piattaforma Eventbrite a questo link. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Soliera, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel. 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it.

