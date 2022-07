Concerto della Red Head Band lper la riapertura de La Villa di Campogalliano

Riapre lo storico bar con cucina di Villa Barbolini in via Mattei 11 a Campogalliano, con una gestione nuova e spazi totalmente rinnovati. Luogo simbolo di socialità e aggregazione, situato all’interno della struttura ricreativa di proprietà comunale, il bar La villa riapre con una ricca offerta sul piano culinario e delle iniziative in programma.

Venerdì 15 ad inaugurare la rassegna di concerti tutti ad ingresso gratuito sarà la Red Head Band. Questa formazione riunisce periodicamente nomi storici della musica a Modena in una sorta di jam per onorare i grandi autori del blues e del rock.

Capitanata da Stefano Piccagliani, in arte Picca, una icona del rock nella nostra provincia, la band ha ospitato musicisti locali di fama nazionale. Fra questi Amos Amaranti (Nomadi), Cristiano Maramotti (Piero Pelù), Daniele Bagni (Ladri di Biciclette, Litfiba), Stefano Piccagliani, Wilko (Rats).

Per il concerto a Campogalliano la formazione vedrà Stefano Piccagliani alla voce, Ulderico Wilko Zanni alla chitarra, Vincenzo Murè alle tastiere, Daniele Bagni al basso e Francesco Coppola alla batteria.

Inizio concerto ore 21,30. Prenotazione consigliata al 3496594952.