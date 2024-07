“Armoniosamente”, concerto per organo e oboe a Renno

La severa bellezza dell’antica pieve romanica di Renno di Pavullo, costruita tra l’VIII e il IX secolo, è la cornice del concerto per organo e oboe in programma sabato 20 luglio, alle 21, nell’ambito della rassegna “ArmoniosaMente”. Il concerto sarà preceduto, alle 20.30, da una visita guidata condotta dal professor Andrea Pini che spiegherà la storia della piccola chiesa di origini bizantine-ravennati, oggetto nei secoli di molteplici interventi di ristrutturazione e ampliamento. L’ingresso alla visita e al concerto è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Nel concerto, il duo formato da Stefania Mettadelli all’organo e Mirco Cristiani all’oboe proporrà un repertorio vivace che parte dalla musica barocca di Arcangelo Corelli (Concerto in Fa maggiore) e prosegue con la “Sonata spiritosa” di Baldassarre Galuppi eseguita per organo solo. Per organo solo sono anche i brani del compositore settecentesco Ignazio Spergher (Allegro con brio) e di Gaetano Nave, attivo nella prima metà dell’Ottocento. I due artisti eseguono insieme il Concerto in Do minore di Domenico Cimarosa e la Sonata in Fa maggiore di Gaetano Donizetti.

Giunta alla tredicesima edizione, la rassegna “ArmoniosaMente” propone un ricchissimo calendario di concerti in chiese, pievi e parchi di tutta la provincia di Modena che proseguirà fino a ottobre. La manifestazione è realizzata dall’associazione Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” con la direzione artistica di Stefano Pellini, con Cantieri d’arte e i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Regione Emilia Romagna e di Fondazione di Modena e la collaborazione dell’Arcidiocesi di Modena Nonantola. L’edizione 2024 di “ArmoniosaMente” gode anche del prestigioso patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione come evento in preparazione al Giubileo 2025.

Stefania Mettadelli, di Carrara, si è diplomato prima in Pianoforte e Lucca e ha in seguito conseguito il diploma accademico di secondo livello in Organo al Conservatorio di Parma, per perfezionarsi, poi, frequentando numerosi seminari e masterclass. Svolge intensa attività concertistica nei principali festival organistici in Italia e all’estero sia come solista che in vari gruppi cameristici e in formazioni corali e orchestrali. È direttrice artistica dell’associazione musicale “Notti di note” che opera nella provincia di Massa Carrara.

Mirco Cristiani si è diplomato in Oboe a Livorno e ha proseguito gli studi musicali seguendo corsi di alto perfezionamento alla Scuola di musica di Fiesole. Ha collaborato con le principali orchestre italiane (l’orchestra della Scala, della Fenice, del Maggio musicale fiorentino, dell’Arena di Verona, del Teatro Massimo, la Bellini di Catania e molte altre). dal 1998 al 2020 è stato 1° oboe nell’orchestra del Festival Pucciniano di Torre del Lago con la quale ha effettuato tournée in Europa e Sud America. Dal 2010 è anche docente di Oboe al liceo musicale di Lucca.