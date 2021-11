Rock made in Modena, i Fakir Thongs in concerto a La Tenda

Ci sono sonorità rock “made in Modena” al centro dell’appuntamento di sabato 6 novembre alla Tenda, dove è in programma il concerto del gruppo Fakir Thongs. Il live, a ingresso gratuito, è in programma alle ore 21.30 nella struttura di viale Monte Kosica e per accedere occorre esibire il Green pass (cartaceo o digitale). Si consiglia la prenotazioni online sul sito www.comune.modena.it/latenda.

I Fakir Thongs hanno dato vita alla loro esperienza musicale a Modena nel gennaio 2012, avviando un percorso quasi decennale che ha portato alla pubblicazione di un ep e di due album, “Habanero” nel 2015 e “Lupex” nel 2018, oltre a un’intensa attività concertistica che ha condotto la band a partecipare ai principali festival musicali del settore e a compiere anche un tour nell’Europa dell’est in Croazia, Ungheria e Romania. La musica del gruppo si ispira allo stoner rock anni Novanta e allo space rock degli anni Settanta, unendo melodie orecchiabili e atmosfere psichedeliche in uno zibaldone sonoro.

