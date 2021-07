San Felice, in pizza il concerto della banda Rulli Frulli

Sabato 10 luglio a San Felice sul Panaro, in piazza del Mercato, alle 21, si svolgerà il concerto “Arcipelago tour” dei Rulli Frulli. L’iniziativa, che rientra nella rassegna “Luglio live 2021”, avrebbe dovuto svolgersi al parco Italo Calvino, ma viste le tante adesioni registrate, assessorato alla Cultura e Pro Loco hanno deciso, per ragioni di sicurezza e garantire il distanziamento sociale, di spostare la sede dell’evento.

La Banda Rulli Frulli nasce nel 2010 da un’idea di Federico Alberghini all’interno della Fondazione scuola di musica Carlo & Guglielmo Andreoli presso la sede di Finale Emilia. Il progetto inizia come marching band e i primi ragazzi che partecipano sono all’incirca una decina, suoi allievi del corso individuale di batteria. L’intento di Federico Alberghini (direttore) era quello di creare una banda composta da persone diverse tra loro, sia per età che per abilità. Adesso i componenti della band sono 75, 180 gli eventi realizzati, cinque gli album. I Rulli Frulli si sono esibiti davanti a Papa Francesco e sono saliti anche sul palco del concerto del 1°Maggio da Roma.

Luglio live 2021” è organizzato da assessorato alla Cultura del Comune di San Felice sul Panaro e Pro Loco. Tutte le iniziative sono a ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria ai numeri 0535/86391- 86392 e 335/7182220.

