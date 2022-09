Sagra della Natività di Rivara, Pellini e Gibellini protagonisti del tradizionale concerto

In occasione dell'annuale Sagra in occasione della festività patronale della Natività di Maria Santissima, la Parrocchia di Rivara (frazione di San Felice sul Panaro) organizza giovedì 8 settembre alle ore 21 il tradizionale concerto, quest'anno tenuto dall'organista Stefano Pellini e dal trombettista Francesco Gibellini. I due musicisti proporranno un programma di musica barocca con brani di Haendel (la celebre Musica sull'aqua e la Sarabanda), Bach (la Toccata e fuga in re minore), Telemann (la Sonata per tromba).

La chiesa di Rivara custodisce uno degli organi più grandi del territorio modenese, salvato dal terremoto e ora pienamente efficiente.

Pellini ha tenuto più di settecento concerti in Italia, Europa, Usa e Giappone; Gibellini è uno dei trombettisti più acclamati della sua generazione, e vanta un'intensa attività concertistica internazionale.

L'ingresso al concerto è libero e gratuito.