Musica sacra, il Coro di San Lazzaro si esibisce nel tradizionale concerto di Sant'Omobono

Sabato 13 novembre alle ore 15.30 nella Chiesa di S. Pietro a Modena, il Coro San Lazzaro si esibirà nel tradizionale Concerto di Sant'Omobono, con brani religiosi e della tradizione popolare, accompagnati dalle letture di Franca Lovino.

Domenica 14 novembre alle 11.00 in Chiesa del Voto è invece in programma la S. Messa presieduta dal vicario generale don Giuliano Gazzetti, alla presenza delle autorità cittadine.

In entrambi gli appuntamenti il Coro sarà diretto dai Maestri Don Ezio Nicioli e Veronica Zampieri, con l'accompagnamento al pianoforte di Simone Guaitoli, alla fisarmonica di Giorgio Avanzi e alla chitarra di Maurizio Maffoni.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili. Per l'accesso al concerto, in conformità alle normative nazionali, è richiesta l'esibizione del Green Pass; si consiglia di arrivare con buon anticipo per procedere con calma al posizionamento.