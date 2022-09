L’organista americano Nicholas Schmelter all'anteprima del “Modena Organ Festival”

Domenica 11 settembre alle 21 nella Chiesa di San Pietro a Modena si terrà l'anteprima della Rassegna musicale “Modena Organ Festival”, propaggine autunnale di "ArmoniosaMente", promossa dall’Associazione Amici dell’Organo “J. S. Bach” con il sostegno della Regione Emilia Romagna, della Fondazione di Modena nell'ambito del bando "Mi metto all'opera 2022" e del Comune di Modena, che ha lo scopo di valorizzare il patrimonio di organi storici del territorio.

L’organista americano Nicholas Schmelter, in tournée in Europa, sarà a Modena per quest’unica data italiana, offrendo uno spettacolare programma che da capolavori di Bach giunge alla musica dell’oggi. Schmelter è organista a Caro (Michigan) ed è noto per la scelta accurata dei programmi e per il virtuosismo che caratterizza le sue esecuzioni. Ha tenuto concerti in tutto il mondo, e si è detto entusiasta di esibirsi in una città di grande tradizione musicale. Avere in città un musicista dagli Stati Uniti nella data dell'11 settembre risulta poi particolarmente significativo.

Il concerto, realizzato in collaborazione con la Parrocchia di S. Pietro Apostolo e con la Comunità Benedettina, è ad ingresso libero e gratuito come tutti gli appuntamenti del Modena Organ Festival.