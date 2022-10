Un concerto in San Giorgio a Sassuolo per aprire lo “Scrigno Barocco"

Sabato 29 ottobre, presso la Chiesa di San Giorgio, a Sassuolo, alle ore 21.00, Grandezze & Meraviglie presenta: “Scrigno Barocco – Secondo J. S. Bach, H. Purcell, G. Ph. Telemann & al.”. Lo spettacolo, affidato al flautista Fabiano Martignago e alla clavicembalista Angelica Selmo, si propone come un viaggio musicale nel vasto mondo della Sonata barocca, in alcune delle aree geografiche musicalmente più prolifiche dell’epoca: Germania, Italia e Inghilterra.

Protagonisti sono due degli strumenti più in voga nel corso del XVII e XVIII secolo: il flauto dolce, o flauto dritto, e il clavicembalo. Il concerto propone una selezione di brani di celebri compositori, quali Vivaldi, Telemann, Purcell e Bach, nonché di autori meno conosciuti, ma non meno interessanti, come il tedesco Johann Ernst Galliard. La varietà di flauti utilizzati (soprano, contralto e tenore in re, detto anche flauto di voce) permetterà di assaporare le molte sfumature timbriche di questo strumento.

L’offerta musicale proposta da Fabiano Martignago e Angelica Selmo punta a stupire e a dilettare il pubblico, ma ha come obiettivo altrettanto importante quello di suscitare emozioni, e mettere in luce come l’espressione degli affetti fosse alla base dell’estetica musicale di quell’epoca.

Fabiano Martignago è specializzato nel flauto dolce e ha al suo attivo numerosi concerti in Italia e all’estero nell’ambito di importanti rassegne concertistiche e festival musicali nazionali e internazionali. Collabora con diverse formazioni di musica antica e, dal 2020, è componente del quartetto di flauti dolci “IRQ” diretto da Lorenzo Cavasanti. Ha partecipato a incisioni discografiche per Brilliant Classics, Warner Classics & Erato, Glossa e La Bottega Discantica. Insieme a Angelica Selmo, ha inciso un cd di sonate per flauto dolce e clavicembalo di Johann Ernst Galliard, edito da Brilliant Classics.

Angelica Selmo si diploma in clavicembalo nel 2014 con lode e menzione di merito presso il conservatorio di Vicenza. Nel 2013 consegue il primo premio al concorso internazionale di clavicembalo Acqui e Terzo Musica e nel 2014 il primo premio al concorso Fatima Terzo. Con il Collegium Pro Musica diretto da S. Bagliano ha tenuto numerosi concerti per festival nazionali e internazionali. Nel 2019 ha registrato, con l’ensemble Arco Antiqua, alcune composizioni inedite di N. Straffelini per la casa editrice Einaudi.