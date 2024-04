“In missione per conto di Dio”, a Nonantola un concerto semiserio per una causa molto seria

Una serata all’insegna della buona musica, con canzoni da cantare tutti insieme, a squarciagola come ‘Everybody needs somebody’ per raccogliere fondi a sostegno del progetto di ippoterapia “In sella alla vita”. Sono questi gli ingredienti del “Concerto semiserio per una causa molto seria” in programma per domani venerdì 5 aprile, a partire dalle 20.30, al Teatro Troisi del Comune di Nonantola.

Il concerto è la risposta partita dal basso, da un gruppo di amici, Antonio, Lalo e Gustavo, che, con il supporto dell’agenzia Nevent Comunicazione, hanno deciso di organizzare la serata per rispondere al grido di allarme lanciato da Angela Ravaioli, coordinatrice del progetto “In sella alla vita”, che, gratuitamente, offre a bambini e ragazzi con disabilità o disagio psichico un percorso di interventi assistiti con i cavalli, in grado di far scoprire una dimensione nuova della relazione con i compagni e con la natura.

“Quest’anno gli studenti che hanno aderito attraverso le loro scuole al progetto sono aumentati in modo significativo, di conseguenza stanno per esaurirsi i fondi necessari per il loro trasporto e rischiamo di non riuscire a completare il ciclo di lezioni – spiega Angela Ravaioli. “La disponibilità dell’azienda di trasporto che ha scelto di applicare tariffe particolarmente vantaggiose non è stata sufficiente per superare la criticità emersa.”

Da qui l’idea del concerto che, per la finalità benefica, anche nella scelta di alcuni brani musicali s’ispira ai Blues Brothers, in missione per conto di Dio. L’ingresso è ad offerta libera e quanto donato sarà raccolto direttamente dalle Associazioni che rendono possibile il progetto. Gustavo Savino con la sua band e Lalo Cibelli, nella scaletta creata per l’occasione hanno inserito alcuni pezzi che hanno reso indimenticabile il film del regista John Landis e che saranno sicuramente in grado di scaldare i cuori, divertire e far ballare il pubblico.