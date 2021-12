Concerto di Natale, il coro gospel Serial Singers a Campogalliano

Si terrà domenica 5 dicembre, ore 21, nella chiesa di Sant’Orsola in piazza Vittorio Emanuele II, il concerto "I sing because I'm happy" del coro gospel Serial Singers. Dal 2012 l’ensemble fa parte dell’associazione Corale G. Rossini di Modena, fondata nel 1887 e da allora impegnata costantemente in attività musicali sul territorio locale e nazionale.

Il coro Serial Singers, nato negli anni Novanta, presenta oggi circa 40 elementi impegnati in un repertorio che spazia dai classici gospel e spiritual ad altri generi come pop e jazz; il gruppo ha inoltre affrontato numerosi progetti quali musical (Jesus Christ Superstar, Il violinista sul tetto), concorsi internazionali (nel 2008, sotto la direzione di Claudia Rondelli, 1° classificati al Venezia gospel festival), trasmissioni televisive e produzioni originali. Dal 2016 il coro è diretto dal M° Roberto Penta, che è anche pianista del gruppo.

La partecipazione al concerto è libera e gratuita e vincolata all'esibizione del greenpass.